La Laguna publica Observatorio, un libro colectivo escrito por adolescentes del municipio

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado Observatorio, un libro colectivo escrito por adolescentes del municipio y concebido como cierre del proyecto Jóvenes Escritores Laguneros. La iniciativa, impulsada por las áreas de Educación y Juventud en colaboración con la Escuela Literaria, ha tenido como objetivo fomentar la creatividad, la lectura y la escritura entre la población joven.

La publicación recoge textos elaborados por los participantes durante el taller LitHackers, una propuesta formativa centrada en la creación literaria. El proyecto fue presentado por el Ayuntamiento como una actividad dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años, con la intención de despertar el interés por la escritura y ofrecer un espacio de experimentación narrativa.

Un libro colectivo nacido de un taller literario

La presentación de Observatorio sirvió para mostrar el trabajo realizado por los jóvenes durante el desarrollo del taller. En el acto, varios de los autores leyeron públicamente algunos de los relatos incluidos en la publicación y recibieron un ejemplar del libro.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó que la obra representa el resultado del compromiso, la creatividad y la ilusión demostrada por los participantes. El edil señaló que este tipo de proyectos permite descubrir y acompañar el talento juvenil que existe en el municipio.

La publicación supone el cierre de una nueva edición de Jóvenes Escritores Laguneros, un programa que busca acercar la literatura a adolescentes desde una perspectiva práctica. La escritura se plantea aquí no solo como una actividad educativa, sino también como una forma de expresión personal y de participación cultural.

LitHackers, un espacio para experimentar con la palabra

El taller LitHackers ha funcionado como el eje formativo del proyecto. A través de esta propuesta, los participantes han podido trabajar sus propios textos, compartir inquietudes y explorar distintas formas de contar historias. El Ayuntamiento explicó en la puesta en marcha del programa que la iniciativa se desarrollaba junto a la Escuela Literaria para favorecer la creatividad y la lectura entre jóvenes laguneros.

El resultado de ese proceso es Observatorio, una obra colectiva que reúne las voces de una nueva generación de escritores. El título funciona como una ventana al modo en que los adolescentes observan su entorno, elaboran sus ideas y construyen relatos desde su propia mirada.

Educación, cultura y participación juvenil

Sergio Eiroa subrayó que uno de los objetivos de las áreas de Educación y Juventud es ofrecer espacios donde los jóvenes puedan expresarse, desarrollar su creatividad y encontrar nuevas formas de acercarse a la cultura. En ese sentido, la edición de Observatorio evidencia el recorrido que puede tener una propuesta formativa cuando combina acompañamiento, herramientas creativas y participación activa.

El proyecto se enmarca en la línea municipal de actividades educativas y culturales dirigidas a la juventud. La web Horizonte Joven, vinculada al Ayuntamiento de La Laguna, reúne información sobre propuestas juveniles en ámbitos como cultura, formación, empleo, ocio, medioambiente o participación.

La escritura como herramienta de expresión

La iniciativa Jóvenes Escritores Laguneros nació con la finalidad de impulsar el gusto por la lectura y la escritura entre adolescentes. Su planteamiento combina formación, creación y publicación, de modo que los participantes no solo trabajan textos durante el taller, sino que también ven el resultado final en un libro compartido.

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La publicación de una obra colectiva permite dar visibilidad al esfuerzo de los jóvenes autores y refuerza la idea de que la cultura también se construye desde edades tempranas. Para muchos participantes, Observatorio supone una primera experiencia de contacto con un proceso editorial y con la lectura pública de sus propios textos.