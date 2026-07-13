La Laguna eleva a 38.000 euros su apoyo al Centro Asociado de la UNED en Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ha incrementado hasta los 38.000 euros su aportación al Consorcio Universitario del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Tenerife. La medida, impulsada a través de la Concejalía de Educación, busca reforzar el funcionamiento de una institución que permite cursar estudios superiores en una modalidad flexible y adaptada a personas con distintas circunstancias laborales, familiares o personales.

El centro cuenta este curso con 3.580 estudiantes matriculados, de los que 885 residen en el municipio de La Laguna. La aportación municipal se destinará al mantenimiento de la actividad ordinaria del Centro Asociado y de los servicios que presta al alumnado, entre ellos las tutorías, la organización de pruebas presenciales, la biblioteca, la atención administrativa y el desarrollo de actividades académicas e institucionales.

La colaboración entre el Ayuntamiento y la UNED se mantiene desde hace años. El Consistorio forma parte del Consejo Rector del Centro Asociado desde 1999, una participación que se enmarca en el apoyo municipal a la educación superior pública y a la formación continua de la ciudadanía.

Formación universitaria para 885 estudiantes laguneros

La UNED desempeña un papel relevante para quienes quieren iniciar o continuar estudios universitarios, pero necesitan una organización distinta a la enseñanza presencial tradicional. Su modelo permite compatibilizar la formación con el trabajo, el cuidado familiar, la residencia en municipios alejados de los campus o cualquier otra circunstancia que dificulte acudir diariamente a clases presenciales.

En el caso de La Laguna, los 885 estudiantes residentes en el municipio representan una parte importante del alumnado del Centro Asociado de Tenerife. La aportación municipal busca contribuir a que estos servicios se mantengan y puedan seguir atendiendo a una población diversa, formada tanto por jóvenes como por personas adultas que retoman estudios, mejoran su cualificación o amplían su formación profesional y académica.

El concejal de Educación, Sergio Eiroa, destacó que la UNED cumple una función esencial para garantizar el acceso a la educación superior a quienes necesitan una modalidad flexible. Según señaló, el Ayuntamiento quiere seguir respaldando esa labor para facilitar que más vecinos y vecinas puedan continuar formándose.

Qué servicios financia la aportación municipal

La subvención municipal ayudará a sostener distintos recursos del Centro Asociado. Entre ellos se encuentran las tutorías, que sirven de apoyo al alumnado en el seguimiento de asignaturas; la coordinación de exámenes presenciales, necesarios en muchas titulaciones; y el funcionamiento de la biblioteca, un servicio clave para el estudio y la consulta de materiales académicos.

También se incluye la atención administrativa, fundamental para gestionar matrículas, consultas, documentación y trámites vinculados a la actividad universitaria. A ello se suman las actividades académicas e institucionales que organiza el centro a lo largo del curso, desde jornadas hasta cursos o iniciativas de extensión universitaria.

Una oferta que incluye grados, másteres y formación permanente

La UNED ofrece una amplia variedad de enseñanzas, entre ellas grados universitarios, másteres, programas de formación permanente y cursos de extensión universitaria. Esta oferta permite que el alumnado pueda acceder a estudios oficiales y a propuestas de actualización profesional sin depender exclusivamente de la asistencia diaria a un aula.

Eiroa puso en valor esta diversidad formativa y señaló que invertir en educación supone invertir en el futuro del municipio. El edil defendió que la formación abre oportunidades, favorece el desarrollo personal y profesional y contribuye a una sociedad con más recursos para crecer.

Educación superior en igualdad de oportunidades

El Ayuntamiento de La Laguna enmarca esta aportación en su compromiso con una educación superior pública, accesible y de calidad. La colaboración con la UNED permite reforzar un servicio que facilita el acceso universitario a personas que, por distintas razones, no pueden seguir un modelo presencial convencional.

La educación a distancia tiene especial importancia en territorios insulares, donde la movilidad, los horarios laborales y la conciliación pueden condicionar el acceso a determinados estudios. En este contexto, el Centro Asociado de la UNED en Tenerife actúa como un punto de referencia para miles de estudiantes de la Isla.