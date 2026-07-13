La Laguna acerca las tradiciones canarias a la infancia con el Baile de Magos Infantil de San Benito

La lluvia obligó a cambiar el escenario, pero no alteró el sentido de la celebración. La segunda edición del Baile de Magos Infantil de San Benito Abad se celebró este sábado en el pabellón municipal Juan Ríos Tejera, después de que las condiciones meteorológicas impidieran desarrollar la actividad al aire libre en el entorno de la ermita de San Benito.

La propuesta, organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, reunió a decenas de niñas y niños vestidos con indumentaria tradicional canaria. La jornada estuvo pensada para acercar a los más pequeños a las costumbres populares de las Islas mediante música, bailes, juegos y actividades vinculadas al folclore.

El acto contó con la participación de los animadores infantiles Güicho Estévez y Sara Miranda, que guiaron una mañana orientada a combinar aprendizaje y entretenimiento. A través de dinámicas adaptadas al público infantil, los asistentes pudieron conocer elementos básicos de la cultura canaria y participar en actividades tradicionales.

Música, bailes y juegos tradicionales

Durante la mañana sonaron canciones típicas de Canarias y se enseñaron pasos de baile relacionados con géneros populares como las isas y las folías. La actividad también incluyó concursos infantiles y juegos tradicionales como el trompo, el tejo, los boliches, los carritos artesanales, la comba, los aros y el clásico elástico.

El concejal de Fiestas, Dailos González, explicó que esta propuesta nace con el objetivo de transmitir a la infancia danzas, música y costumbres que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Según señaló, la intención es que los más jóvenes conozcan ese legado y puedan mantenerlo vivo en el futuro.

La jornada se integró dentro del programa de las Fiestas de San Benito Abad 2026, una de las celebraciones más representativas del calendario festivo de La Laguna. El cambio de ubicación permitió mantener la actividad pese a la lluvia y facilitó que las familias pudieran participar en un espacio cubierto.

Las agrupaciones de mayores también se trasladaron al pabellón

El mal tiempo también afectó a la actividad prevista por las agrupaciones de mayores, que tuvieron que desplazar su participación matinal al mismo recinto deportivo. De esta forma, el pabellón Juan Ríos Tejera acogió una jornada intergeneracional en la que coincidieron infancia, familias y colectivos vinculados a la tradición popular.

En el acto también estuvo presente la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, María Cruz. La combinación de música, juegos y vestimenta tradicional permitió mantener el ambiente festivo a pesar de que la programación tuvo que adaptarse por las condiciones meteorológicas.

Una actividad para transmitir el folclore desde la infancia

El Baile de Magos Infantil busca reforzar el vínculo de los niños y niñas con las tradiciones canarias desde edades tempranas. La actividad replica, en formato familiar y adaptado, algunos de los elementos más reconocibles del Baile de Magos adulto: la vestimenta tradicional, la música popular, la convivencia y la presencia de la gastronomía y los juegos vinculados a la cultura de las Islas.

La iniciativa forma parte de una tendencia cada vez más presente en las fiestas populares: crear espacios específicos para que la infancia no sea solo espectadora, sino participante activa. En este caso, el aprendizaje se produjo a través del juego, el baile y la interacción con otros niños y niñas.