Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeBajada de ratios en EducaciónRomería de San BenitoAitor Sanz - CD TenerifeJosé Miguel Rodríguez FragaDesaparición de Airam
instagramlinkedin

La Laguna acerca las tradiciones canarias a la infancia con el Baile de Magos Infantil de San Benito

La lluvia obligó a trasladar la segunda edición de esta actividad al pabellón Juan Ríos Tejera, donde niñas y niños participaron con vestimenta tradicional, música, bailes y juegos populares.

Baile de Magos Infantil de San Benito en La Laguna

Baile de Magos Infantil de San Benito en La Laguna / Ayuntamiento de La Laguna

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La lluvia obligó a cambiar el escenario, pero no alteró el sentido de la celebración. La segunda edición del Baile de Magos Infantil de San Benito Abad se celebró este sábado en el pabellón municipal Juan Ríos Tejera, después de que las condiciones meteorológicas impidieran desarrollar la actividad al aire libre en el entorno de la ermita de San Benito.

La propuesta, organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, reunió a decenas de niñas y niños vestidos con indumentaria tradicional canaria. La jornada estuvo pensada para acercar a los más pequeños a las costumbres populares de las Islas mediante música, bailes, juegos y actividades vinculadas al folclore.

El acto contó con la participación de los animadores infantiles Güicho Estévez y Sara Miranda, que guiaron una mañana orientada a combinar aprendizaje y entretenimiento. A través de dinámicas adaptadas al público infantil, los asistentes pudieron conocer elementos básicos de la cultura canaria y participar en actividades tradicionales.

Música, bailes y juegos tradicionales

Durante la mañana sonaron canciones típicas de Canarias y se enseñaron pasos de baile relacionados con géneros populares como las isas y las folías. La actividad también incluyó concursos infantiles y juegos tradicionales como el trompo, el tejo, los boliches, los carritos artesanales, la comba, los aros y el clásico elástico.

El concejal de Fiestas, Dailos González, explicó que esta propuesta nace con el objetivo de transmitir a la infancia danzas, música y costumbres que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Según señaló, la intención es que los más jóvenes conozcan ese legado y puedan mantenerlo vivo en el futuro.

La jornada se integró dentro del programa de las Fiestas de San Benito Abad 2026, una de las celebraciones más representativas del calendario festivo de La Laguna. El cambio de ubicación permitió mantener la actividad pese a la lluvia y facilitó que las familias pudieran participar en un espacio cubierto.

Las agrupaciones de mayores también se trasladaron al pabellón

El mal tiempo también afectó a la actividad prevista por las agrupaciones de mayores, que tuvieron que desplazar su participación matinal al mismo recinto deportivo. De esta forma, el pabellón Juan Ríos Tejera acogió una jornada intergeneracional en la que coincidieron infancia, familias y colectivos vinculados a la tradición popular.

En el acto también estuvo presente la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, María Cruz. La combinación de música, juegos y vestimenta tradicional permitió mantener el ambiente festivo a pesar de que la programación tuvo que adaptarse por las condiciones meteorológicas.

Una actividad para transmitir el folclore desde la infancia

El Baile de Magos Infantil busca reforzar el vínculo de los niños y niñas con las tradiciones canarias desde edades tempranas. La actividad replica, en formato familiar y adaptado, algunos de los elementos más reconocibles del Baile de Magos adulto: la vestimenta tradicional, la música popular, la convivencia y la presencia de la gastronomía y los juegos vinculados a la cultura de las Islas.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa forma parte de una tendencia cada vez más presente en las fiestas populares: crear espacios específicos para que la infancia no sea solo espectadora, sino participante activa. En este caso, el aprendizaje se produjo a través del juego, el baile y la interacción con otros niños y niñas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Misión imposible en la calle El Cine: la vía de La Laguna que obliga a infringir las normas de tráfico para acceder
  2. La Laguna bailará salsa este sábado con la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma
  3. La Policía Local de La Laguna multiplica las multas por drogas tras activar controles vecinales
  4. El barrio de El Coromoto, en La Laguna, abre un albergue para mayores y migrantes en el antiguo Hostal Berlín
  5. Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena
  6. La Policía Local cierra al tráfico el camino de La Costa de La Laguna por un vertido de aceite
  7. La Laguna iza cuatro banderas azules en su litoral: las piscinas naturales de Bajamar, Jóver y El Arenisco revalidan este distintivo
  8. Cañas y camarones con la lluvia de invitada en una jornada de gastronomía y compras en Bajamar

El legado de Los Sabandeños gana impulso en La Laguna con la reforma de su Casa Museo

El legado de Los Sabandeños gana impulso en La Laguna con la reforma de su Casa Museo

La Romería de San Benito reúne a más de 20.000 personas en La Laguna

La Romería de San Benito reúne a más de 20.000 personas en La Laguna

La Laguna acerca las tradiciones canarias a la infancia con el Baile de Magos Infantil de San Benito

La Laguna acerca las tradiciones canarias a la infancia con el Baile de Magos Infantil de San Benito

El Baile de Magos de San Benito reúne a más de 12.000 personas en La Laguna

El Baile de Magos de San Benito reúne a más de 12.000 personas en La Laguna

La Laguna publica Observatorio, un libro colectivo escrito por adolescentes del municipio

La Laguna publica Observatorio, un libro colectivo escrito por adolescentes del municipio

FIMUCITÉ celebra 20 años con el estreno mundial de Golden Piano Stories en La Laguna

FIMUCITÉ celebra 20 años con el estreno mundial de Golden Piano Stories en La Laguna

Tres heridos tras una colisión múltiple en la TF-2, en La Laguna

Tres heridos tras una colisión múltiple en la TF-2, en La Laguna

Una romería de San Benito sin insolaciones y con la tradición de siempre en las calles de La Laguna

Una romería de San Benito sin insolaciones y con la tradición de siempre en las calles de La Laguna
Tracking Pixel Contents