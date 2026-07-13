FIMUCITÉ celebra 20 años con el estreno mundial de Golden Piano Stories en La Laguna

La Laguna acogió el pasado sábado, 11 de julio, el estreno mundial de Golden Piano Stories, el concierto que abrió la programación musical de la vigésima edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ). La cita tuvo lugar en el Teatro Leal y estuvo protagonizada por el pianista y compositor polaco Aleksander Dębicz, uno de los intérpretes destacados de la escena musical europea.

El concierto formó parte de la programación especial con la que FIMUCITÉ celebra sus 20 años de trayectoria. La propuesta fue concebida como una producción exclusiva de la edición aniversario, con arreglos creados expresamente para piano sobre algunas de las partituras más reconocidas de la historia del cine. La página oficial del festival incluía Golden Piano Stories como el concierto de apertura de FIMUCITÉ 20 en el Teatro Leal de La Laguna.

Un recorrido por bandas sonoras de cine

El recital planteó un viaje por bandas sonoras muy conocidas, desde clásicos de varias décadas hasta composiciones recientes. El programa incluyó referencias a títulos como Mary Poppins, Recuerda, Éxodo, E.T., Tiburón, La profecía, La forma del agua, The Brutalist y Pecadores, ganadora del Óscar a la mejor banda sonora en 2026, según la información difundida por la organización.

Para esta actuación, Dębicz preparó una selección de arreglos exclusivos que se presentaron por primera vez ante el público. El formato trasladó al piano obras concebidas originalmente para grandes formaciones, con el reto de conservar la intensidad narrativa de la música cinematográfica a través de un solo instrumento.

El Teatro Leal abrió la programación musical de FIMUCITÉ

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna participó en la cita a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), que volvió a colaborar con el festival. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que para la ciudad fue un privilegio que el Teatro Leal formara parte de la apertura de esta vigésima edición.

El regidor señaló que FIMUCITÉ ha crecido hasta situar a Tenerife y a La Laguna en el mapa internacional de la música para el cine. En esa misma línea, el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, subrayó que el concierto representó el tipo de programación cultural que el municipio busca promover, con propuestas de calidad artística y abiertas a todos los públicos.

Aleksander Dębicz y el reto de adaptar el cine al piano

Aleksander Dębicz es pianista, compositor y director musical. Su trabajo combina música clásica, narrativa audiovisual e improvisación, una línea que se asocia al concepto de estilo “clásico cinematográfico”. A lo largo de su trayectoria ha publicado siete álbumes con Warner Classics, ha sido nominado en cinco ocasiones a los premios Fryderyk y ha desarrollado una intensa actividad internacional como intérprete y creador.

El músico explicó antes del concierto que participar en FIMUCITÉ suponía un reto como pianista y compositor, ya que interpretaría sus propias versiones de partituras muy reconocibles. Entre las dificultades del programa destacó la adaptación al piano de clásicos como Mary Poppins y de bandas sonoras contemporáneas que incorporan nuevas tecnologías y transcripciones no concebidas inicialmente para este instrumento.

FIMUCITÉ celebró dos décadas de música de cine

El director del festival, Diego Navarro, destacó que Golden Piano Stories fue una producción exclusiva de FIMUCITÉ y que el recital debía estar a la altura del 20 aniversario. La actuación rindió homenaje a grandes partituras oscarizadas y abrió una edición especialmente simbólica para el festival.

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FIMUCITÉ se ha consolidado como una de las principales citas internacionales dedicadas a la música de cine y como un punto de encuentro para compositores, intérpretes, orquestas, profesionales del audiovisual y público aficionado al género. Su vigésima edición refuerza una trayectoria que ha contribuido a dar visibilidad cultural a Tenerife y a La Laguna dentro del circuito internacional de la música cinematográfica.