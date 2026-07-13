El Baile de Magos de San Benito reúne a más de 12.000 personas en La Laguna

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna celebró este viernes una de las citas más multitudinarias de las Fiestas de San Benito Abad 2026. El tradicional Baile de Magos congregó a más de 12.000 personas, según los datos oficiales de la Policía Local, en el entorno del casco histórico y la calle Marqués de Celada.

El Ayuntamiento habilitó 670 mesas para la ciudadanía, que se llenaron durante una noche marcada por la gastronomía canaria, la música popular y las vestimentas tradicionales. La cita volvió a reunir a familias, grupos de amigos, asociaciones y colectivos vecinales en torno a una celebración que se ha consolidado como uno de los actos más esperados del calendario festivo lagunero.

El programa de San Benito 2026 incluye más de 40 propuestas para diferentes públicos y tiene como día central la Romería Regional, prevista para el domingo 12 de julio, según la programación presentada por el Ayuntamiento de La Laguna.

Folclore, mesas y gastronomía canaria

El Baile de Magos volvió a convertir el centro de La Laguna en un espacio de encuentro alrededor de las tradiciones populares. Las mesas habilitadas por el Consistorio se llenaron de productos de la gastronomía canaria y de grupos vestidos con trajes tradicionales.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó el ambiente vivido entre el casco histórico y Marqués de Celada, con una estampa marcada por las folías, las isas, los platos típicos y el colorido de las vestimentas representativas. Para el regidor, la cita se ha convertido en una referencia insular y regional por la expectación que genera cada año.

El concejal de Fiestas, Dailos González, agradeció la implicación de los grupos musicales, asociaciones, entidades y vecinos del entorno de San Benito, a quienes atribuyó parte del peso organizativo y cultural de estos festejos. El edil subrayó además el papel de las danzas regionales, el timple y las chácaras en una programación que mantiene viva la identidad popular del municipio.

Tres espacios musicales durante la noche

La agenda musical comenzó a las 21:30 horas junto a la torre de La Concepción, con las agrupaciones folclóricas Guantejina, San Borondón, Aguaribay, Princesa Iraya y El Chirato.

A partir de las 22:00 horas sonaron las primeras parrandas en el escenario instalado en la calle Marqués de Celada. Una hora después arrancaron las actuaciones de las orquestas canarias en los otros dos espacios principales de la fiesta.

En el escenario de San Benito actuaron Maquinaria, Tropin y Sabrosa, mientras que en el entorno del antiguo torreón de luz de la plaza de La Concepción lo hicieron Cuevas de Lino, Los Muchachos y La Cirila. La programación permitió distribuir al público en varios ambientes musicales durante una noche de alta afluencia.

Una noche sin incidentes reseñables

El dispositivo de seguridad certificó que la noche transcurrió con normalidad y sin incidentes reseñables. En el operativo participaron Policía Local, Policía Nacional, Policía Canaria, Protección Civil y Guardia Civil, entre otros cuerpos y recursos de seguridad.

El Ayuntamiento había diseñado un dispositivo específico para los actos de San Benito, con más de 60 servicios policiales distribuidos entre las diferentes citas festivas, puestos de mando y vehículos de intervención. El objetivo era ordenar la movilidad, regular el tráfico y garantizar el desarrollo de los actos con mayor concentración de público.