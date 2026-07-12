Una romería de San Benito sin insolaciones y la tradición de siempre en las calles de La Laguna

“Está fresquito, bueno, sin ese calor agobiante que hace que algunas romerías sean insoportables”. Ana de la Rosa y su amiga Isa González lo tenían muy claro. Llevan acudiendo a la Romería Regional de San Benito Abad “desde siempre” y, con ese grado que es la experiencia, apuntaban que la temperatura de esta edición era idónea. “Llega a haber un calor como el de principios de semana y esto hubiera sido insoportable”, opinó Ana.

La cita romera comenzó este domingo con retraso. Marcaba el programa las 11:00 horas como momento de inicio, pero la peculiar maniobra para que el santo pueda salir de la iglesia (dado que la puerta es más pequeña que el trono) no se produjo hasta las 11:30. La imagen debe ser bajada con un dispositivo y, una vez en el exterior, regresa a su posición inicial. El grupo Achamán entonó el ‘Pasodoble Islas Canarias'. El acto empezaba a calentar motores. Tocaba la bendición del ganado. Ya hacia mediodía fue cuando dio arranque definitivamente.

“Yo vengo desde La Orotava con unos amigos y la idea es quedarnos hasta por la tarde”, indicó Eduardo Rodríguez en las inmediaciones de la parroquia de San Benito. “Pensamos que no íbamos a llegar a tiempo para ver la salida del santo porque casi que no conseguimos aparcar”, añadió. “Llevo viniendo toda la vida; hay algún año que no he podido venir por el trabajo o por otros planes, pero siempre que puedo me acerco”, manifestó.

80 carreteras

Sensaciones positivas también del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, en los primeros compases del acto. “Nos acaban de trasladar que se espera más de 20.000 personas en el día de hoy. El tiempo acompaña. 80 carretas en total y entre 35 y 40 agrupaciones folclóricas”, expresó el regidor local, que puso de relieve el horario tempranero de la romería. “Eso también invita a la ciudadanía a entender que le estamos dando al bienestar animal importancia dentro de la romería”, resaltó.

Gutiérrez también se detuvo en el encuentro que se produciría avanzado el recorrido romero, en la Catedral, entre San Benito y el patrón de la ciudad, San Cristóbal. Pero hasta entonces quedaba camino por recorrer. “Yo veo el principio y después me acerco hasta el centro para ver un poco más el desfile y comer con unos amigos”, comentó Jonay Díaz, vecino de La Laguna y que tenía previsto estar hasta alrededor de las 16:00 horas en las calles de Aguere.