Cañas y camarones con la lluvia de invitada en una jornada de gastronomía y compras en Bajamar

Lo menos que se espera un sábado de julio después de unos días de calor intenso es una lluvia tan repentina como pertinaz. Agua en el centro de La Laguna y también, aunque algo más discretamente, en la costa. La iniciativa ‘Cañas & Camarones’, que se celebró este sábado en Bajamar, se vio afectada por los imponderables meteorológicos. Pero las ganas de degustar estos crustáceos y otros platos de la cocina marinera tuvieron más fuerza.

«Sería mejor que el tiempo estuviera bueno, pero así también lo estamos pasando bien». La frase es de Teresa Álvarez, una vecina de Tacoronte que se animó a sumarse a la iniciativa junto a su familia. «No sabíamos que esto era hoy ni nunca habíamos venido, pero bajamamos a darnos un baño y aprovechamos y nos quedamos por aquí», explicó.

Música a tope desde un escenario instalado junto al faro bajamarero y, mientras tanto, varios cientos de personas comiendo y recorriendo algunos estands artesanos. Estaba previsto que la programación se desarrollase entre las 12:00 y las 21:00 horas en el entorno de las piscinas. En concreto, combinaba oferta gastronómica, seis actuaciones musicales en directo, puestos de trece marcas locales y la participación de restaurantes especializados en gastronomía del mar.

Dinamización y promoción

El Ayuntamiento de La Laguna indicó que el objetivo es seguir dinamizando la economía local y promocionando «uno de los espacios más emblemáticos del litoral lagunero». Estaba de acuerdo con esa última afirmación Carlos Pérez, que, al ser preguntado por lo que veía, destacó los encantos de Bajamar. «El día no es el más adecuado, pero es un sitio tan bonito que casi todo lo que se hace aquí es especial», manifestó.

Representantes del consistorio lagunero, del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias dieron el pistoletazo de salida al acto. Además del concejal Fran Hernández, se sumaron la presidenta y el vicepresidente de la institución insular, Rosa Dávila y Lope Afonso, respectivamente, así como el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes.

Cañas y camarones en Bajamar / María Pisaca

La cosa no iba solo de camarones, sino que también se podía comer lapas o salpicón de pulpo. «A mí me encanta el pescado y por eso suelo ir a menudo a los restaurantes de la Punta del Hidalgo», afirmó Marcos González, que está veraneando en Bajamar durante los meses de julio y agosto. «Ayer me dijeron que se celebraba esto y vine a ver lo que había y me pedí una ración de camarones», comentó.

Expectativas

«Cañas & Camarones ha superado todas las expectativas y confirma que Bajamar tiene capacidad para acoger eventos de primer nivel que generan actividad económica, promocionan nuestro litoral y ponen en valor aquello que nos hace únicos», sostuvo el edil Fran Hernández. Y añadió: «Hemos visto a miles de personas disfrutando de nuestra costa, de nuestra gastronomía y de un producto tan nuestro como el camarón, y esa es la mejor noticia para el municipio».

Por su parte, Rosa Dávila apuntó que Bajamar vuelve a demostrar que «tradición, paisaje y gastronomía forman una combinación extraordinaria para seguir posicionando Tenerife como un destino auténtico y de calidad». En su opinión, actos como Cañas & Camarones «ayudan a dinamizar la economía local, apoyan al comercio de proximidad y proyectan al exterior la riqueza de nuestros pueblos y barrios a través de aquello que mejor nos representa: nuestro producto, nuestra gente y nuestro territorio».

Cañas y camarones en Bajamar / María Pisaca

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, también puso de relieve la iniciativa. «Este evento se ha consolidado como un atractivo del verano, al combinar gastronomía, comercio local y promoción del producto de proximidad», dijo, antes de subrayar la colaboración entre las distintas administraciones para «dar visibilidad a los productores de la isla». Asimismo, señaló que «la gastronomía, con identidad propia, contribuye a diversificar la oferta turística y a atraer visitantes interesados en las experiencias locales».

1.000 kilos

Y seguía congregándose la gente en torno a los puestos para pedir raciones y cerveza. Según los datos del Ayuntamiento, a lo largo de la jornada se distribuyeron cerca de 1.000 kilogramos de camarones, lo que reafirmó «el protagonismo del producto pesquero local y el compromiso del evento con la calidad y el consumo de proximidad». La institución local resaltó que uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el cambio de fecha al mes de julio, que permitió ofrecer el producto en el «momento óptimo de captura».

«Ojalá que salga el sol», dijo Juan Carlos Sánchez. Era el remate que necesitaba la jornada. En cualquier caso, él también se sumaba a los que consideraban que el acto, pese a las inclemencias del tiempo y a algún paraguas abierto, no estaba mal del todo. Quedaban todavía bastantes horas por delante de música y brindis con cerveza y camarones.