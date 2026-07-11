Un baile de magos entre isas y goles de España

Nunca el comienzo de un baile de magos había dependido de un lugar tan lejano como Los Ángeles. A las 20:00 horas de este viernes, el árbitro inglés Michael Oliver dio el pitido inicial en el SoFI Stadium de Los Angeles al España-Bélgica y con ello, de alguna manera, marcó también el arranque del baile de magos de las fiestas en honor de San Benito Abad, en La Laguna, a más de 9.000 kilómetros de distancia. La que inicialmente iba a ser una noche para la tradición tuvo también un componente deportivo. Y las isas de las parrandas se mezclaron con los olés a la roja.

El baile de magos estaba previsto a las 21:00 horas y el encuentro en el que la selección española de fútbol se jugaba el pase a las semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá comenzaba a las 20:00. Había tres posibilidades: baile, partido o ir al baile después del partido. El Ayuntamiento de La Laguna puso sobre la mesa una cuarta vía: tres pantallas para poder seguir el fútbol a la vez que se degustaba la gastronomía canaria y se disfrutaba del folclore. Todo en uno.

David González llegó al entorno de La Concepción desde las 19:30. “Me pareció mejor idea ver el partido aquí que solo en mi casa”, dijo. Según explicó, él y sus amigos tenían previsto reunirse en torno a alguna de las pantallas. Estas carecían de sonido. Había que recurrir a la radio a través del móvil.

Una vista desde lo alto del baile de magos. / Andrés Gutiérrez

Nota de color

Igual que desde hacía unos días, las pantallas pusieron la nota de color y la novedad, pero la realidad es que buena parte de los participantes estaban bastante ajenos al fútbol. “Venimos desde Tacoronte y llevamos varios años sin faltar”, comentó Carmen Hernández en las inmediaciones de la plaza de la Junta Suprema, más preocupada de los alimentos y bebidas que de la suerte futbolística de España. “Tuve que aparcar casi en el Cristo y venir cargando con todo esto”, expresó.

El acceso al recinto quedó abierto desde las 19:00. Una hora después, cuando el balón ya rodaba en Estados Unidos, gran parte de las mesas estaban ocupadas. El ambiente era el habitual de cada edición: comida, bebida y familias y grupos de amigos que buscaban compartir una noche en torno al folclore. Precisamente el peso (o no) del folclore en esta cita había motivado en los días previos algunos comentarios en las redes sociales. Había quienes entendían que el sonido de las pantallas por las que se emitiría el partido iba a interferir con el baile de magos. Se trataba más bien de opiniones de gente muy involucrada en el mundo del costumbrismo y, sobre todo, de una polémica superficial en las redes, pero desde el grupo de gobierno anunciaron que la retransmisión no tendría audio.

Primer gol

Y se escuchó el primer “¡goooooool!” de la noche cuando el jugador del París Saint Germain Fabián Ruiz anotó el 1 a 0 para España. Eran las 20:30 y la zona estaba ya bastante concurrida, aunque todavía se encontraba inmersa en los preparativos. Finalmente, según los datos aportados por el Ayuntamiento de La Laguna, fueron más de 12.000 personas las que se acercaron hasta el recinto para llenar las 670 mesas habilitadas. El requisito para acceder era lucir la indumentaria tradicional canaria.

María del Cristo Hernández acudió junto a sus padres y abuelos. "Mi abuelo es quien insiste todos los años en que no falte nadie", expresó. Sobre la convivencia entre fútbol y baile, opinó que resultaba "curiosa". "No es lo habitual, pero tampoco molesta. Cada uno mira cuando quiere y después sigue disfrutando de la fiesta", comentó.

Y seguía el partido. Gol de Bélgica. Empate. La pantalla situada en la plaza Doctor Olivera reunía a un grupo relativamente amplio de espectadores, conformado principalmente por jóvenes. Raúl y Rubén habían entrado desde temprano al recinto justo con la intención de ir a una de las pantallas. Lo hacían, dijeron, “por el fútbol y por estar con los amigos”. “A mí más o menos me gusta el fútbol, pero los partidos de la Selección Española sí que los sigo siempre, sobre todo después de que ganó su primer mundial”, planteó el primero.

Un grupo baila junto a la torre de La Concepción. / Andrés Gutiérrez

Agrupaciones folclóricas

La previsión era que interviniesen a los pies de la torre de La Concepción, y desde las 21:30 horas, las agrupaciones folclóricas Guantejina, San Borondón, Aguaribay, Princesa Iraya y El Chirato. El programa marcaba que a partir de las 22:00 horas sonarían los primeros acordes de las parrandas del escenario emplazado en la calle Marqués de Celada y que, una hora después, se iniciarían las actuaciones de las orquestas en el escenario de San Benito (Maquinaria, Tropin y Sabrosa) y en el situado en las proximidades del antiguo torreón de luz de la plaza de La Concepción (Cuevas de Lino, Los Muchachos y La Cirila).

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ensalzó el “magnífico ambiente” que se vivió entre el casco histórico y Marqués de Celada, “donde nadie ha querido perderse esta cita que ya es una referencia a nivel insular y regional, gracias a la gran expectación que ha ido generando en los últimos años”. Y agregó: “Este gran ambiente lagunero de folías e isas se ha aderezado un año más con el aroma de los platos típicos y el colorido de nuestras vestimentas representativas, regalándonos una estampa para el recuerdo”.

Carlos Martín y Elena Ramos, llegados desde el barrio de la Finca España con otro matrimonio amigo, coincidían en que lo que más les gusta de esta cita es encontrarse con gente que hace tiempo que no ven. “Es divertido, se pasa bien, comes algo, se reencuentra uno con la música tradicional, que a veces la dejamos un poco abandonada…”, indicó Elena.

Grupos de amigos

José Manuel iba a compartir mesa con amigos. Ellos forman parte de uno de esos grupos que son fieles a esta cita. "Somos los mismos prácticamente todos los años. Algunos viven ya fuera de La Laguna y esta noche es una buena excusa para reunirnos", afirmó. “Yo me lo paso bien por estar todos juntos y también porque me gusta mucho la música y el baile tradicionales; de hecho, hace años, formé parte de varios grupos”, comentó Ana.

También se encontraba en la zona el concejal de Fiestas de La Laguna, Dailos González, que agradeció “la implicación de los grupos musicales, asociaciones y entidades que cada año engrandecen estos festejos con su empeño y dedicación, especialmente los vecinos del entorno de San Benito”. Y continuó: “Las danzas regionales o el sonido del timple y las chácaras anuncian que La Laguna está de celebración por todo lo alto y que nos queda un fin de semana ilusionante e intenso por delante”.

Al menos las primeras horas de la noche transcurrieron con normalidad y sin incidentes reseñables, tal y como certificó el dispositivo de seguridad previsto para este evento, en el que tomaron parte la Policía Local, la Policía Nacional, la Policía Canaria, Protección Civil y la Guardia Civil, entre otros cuerpos. Esta cita marca el inicio de un ajetreado fin de semana en La Laguna, que tendrá su continuidad este sábado con el Baile de Magos Infantil, el paseo de las agrupaciones de mayores y el Festival 8 Islas. El plato fuerte de estas fiestas llegará este domingo con la Romería Regional de San Benito Abad, única de Canarias con ese reconocimiento.

Bailes de magos por la isla

Desde Santa Cruz acudió otros grupo de amigos que aseguró alternar distintos bailes de magos del norte de la isla a lo largo del año. "Cada pueblo tiene su ambiente", explicó Sergio Rodríguez. “El de San Benito lo que tiene es que hay muchísima gente; puede que haya otros que tengan una mayor autenticidad, pero el hecho de que se celebre en una ciudad tan histórica y tan bonita le da un toque especial”, manifestó.

"Para mí, el Baile de Magos de San Benito es una de las celebraciones más bonitas que tenemos en La Laguna. Todos los años intento asistir porque me encanta el ambiente que se crea. Me visto con el traje tradicional, me reúno con mi familia y amigos y compartimos un rato juntos”, opinó Laura Díaz. “Es una noche muy especial en la que se respiran nuestras tradiciones y en la que personas de todas las edades disfrutan”, añadió al ser preguntada por las sensaciones que le transmite este acto.

Otra de las personas de su grupo, Daniel Pérez, resaltó que se trata de una celebración especial. “Aunque hay muchísima gente, el ambiente suele ser agradable y se nota el respeto por las costumbres de la isla. Lo que más me gusta es ver las calles llenas de personas con la ropa típica y compartir la noche con familiares y amigos”, señaló. En su opinión, este baile de magos “representa muy bien la identidad de La Laguna."

Por primera vez

Si bien lo habitual son los participantes que repiten, también hay quienes acuden por primera vez, como Diego Rodríguez. "Este año voy a participar por primera vez en el baile de magos de San Benito y tengo muchas ganas de vivir la experiencia. Siempre me habían hablado muy bien de esta fiesta y por fin he decidido asistir aprovechando que me invitaron unos amigos”, explicó.

Y en el SoFI Stadium seguía el fútbol sin novedades. El 1-1 permanecía en el marcador. A los más futboleros parecía que se les iba a atragantar la noche. Y entonces, ya a unos minutos del final, llegó el gol de España. Mikel Merino puso el 2-1. Se cantó con ganas el gol. Restaban unos minutos más hasta el final del encuentro. España estaba en semifinales y los romeros se podían concentrar plenamente, entonces sí, en la tradición.