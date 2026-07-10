La Laguna celebra este sábado el Baile de Magos Infantil de San Benito

La ermita de San Benito Abad, en La Laguna, acogerá este sábado 11 de julio, a partir de las 11:00 horas, la segunda edición del Baile de Magos Infantil de las fiestas en honor al santo. La actividad, impulsada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento lagunero, busca acercar a los niños y niñas las tradiciones populares de Canarias a través del folclore, los juegos, las danzas y la historia de las Islas.

La propuesta forma parte de la programación de las Fiestas de San Benito Abad 2026, una de las celebraciones con mayor arraigo en el municipio y en el conjunto de Tenerife. El programa oficial de este año incluye más de 40 actos para distintos públicos y tiene como gran cita la Romería Regional de San Benito, prevista para el domingo 12 de julio.

El concejal de Fiestas, Dailos González, explica que el objetivo de esta iniciativa es despertar la curiosidad de los más pequeños por las costumbres canarias. La jornada se plantea como una actividad lúdica, pero también educativa, para que las nuevas generaciones conozcan elementos que forman parte del patrimonio cultural del Archipiélago.

Una fiesta infantil para aprender jugando

El Baile de Magos Infantil está pensado como una primera toma de contacto con las tradiciones canarias. La actividad incluirá contenidos relacionados con las danzas populares, el folclore, los juegos tradicionales y otros aspectos vinculados a la identidad cultural de las Islas.

El Ayuntamiento anima a padres, madres y familias a participar en esta cita y a que los niños acudan con la vestimenta tradicional canaria. La intención es que la actividad contribuya a difundir entre los más jóvenes la importancia de la indumentaria tradicional, uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas populares del Archipiélago.

Como incentivo, los niños y niñas que acudan vestidos de mago o maga recibirán una caja de regalo con juegos tradicionales. El lote incluirá elementos como un trompo, un tejo, boliches, una baraja canaria, una comba y el clásico elástico, además de un libreto de instrucciones.

Güicho Estévez y Sara Miranda animarán la jornada

La segunda edición del Baile de Magos Infantil estará amenizada por los animadores Güicho Estévez y Sara Miranda, que repetirán al frente de una programación diseñada para combinar entretenimiento y aprendizaje.

Ambos desarrollarán actividades lúdicas y didácticas para que los más pequeños aprendan canciones, bailes y contenidos relacionados con la historia de Canarias en un ambiente festivo. La idea es que los niños participen de forma activa, no solo como espectadores, y que la tradición se transmita desde la experiencia directa.

La primera edición de esta propuesta se puso en marcha en 2025 como actividad gratuita en el entorno de la iglesia de San Benito y dentro del fin de semana grande de las fiestas.

San Benito 2026: tradición para todas las edades

El Baile de Magos Infantil se enmarca en una programación que este año ha reforzado las actividades dirigidas a distintos públicos. Las fiestas de San Benito Abad combinan actos religiosos, folclóricos, culturales y populares, con citas como el Baile de Magos, los certámenes de romeras, festivales, conciertos y la Romería Regional.

La organización municipal defiende que este tipo de propuestas permite que las nuevas generaciones adquieran conocimientos sobre la cultura popular canaria y aseguren la continuidad de un legado transmitido durante décadas.

La Laguna afronta estos días la semana grande de San Benito, con el Baile de Magos como una de las citas centrales del viernes y la Romería Regional como acto principal del domingo. El Ayuntamiento ha destacado que esta edición incorpora a San Cristóbal a la denominación de la Romería Regional y mantiene el homenaje a las tradiciones de Tenerife.

Agenda completa del sábado en La Laguna

La jornada del sábado no se limitará al Baile de Magos Infantil. A la misma hora, las agrupaciones folclóricas de mayores recorrerán las calles del casco histórico. La salida está prevista desde la plaza de La Catedral y el recorrido finalizará en la avenida Embajador Alberto de Armas, donde habrá una degustación de comida canaria y actuaciones en directo.

Ya por la tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar la procesión de la imagen de San Benito. El recorrido partirá desde la ermita y transitará por la avenida Lucas Vega, las calles Montaraz, Maya, San Antonio, Juana la Blanca y Marqués de Celada, antes de regresar al templo.

Festival Folclórico 8 Islas para cerrar la víspera

El sábado de víspera concluirá con el Festival Folclórico 8 Islas, una de las citas señaladas del programa. En el encuentro participarán agrupaciones y artistas del Archipiélago, entre ellos el grupo de baile del espectáculo Savia, de Lanzarote; la Agrupación Folclórica Maxorata, de Fuerteventura; la A.F. Tejeguate, de El Hierro; y la A.F. Real Hespérides, de Tenerife.

También actuarán los solistas José Manuel Ramos, Candelaria González, Miriam Jiménez y Besay Pérez. Durante el festival se entregará la Espiga de Oro del concurso de coplas de las Fiestas de San Benito Abad 2026, una iniciativa recuperada este año dentro de la programación festiva.