Baile de Magos y Romería de San Benito Abad 2026 este fin de semana en La Laguna: todos los detalles

San Cristóbal de La Laguna volverá a convertirse durante el mes de julio en uno de los principales escenarios de las tradiciones populares de Canarias con la celebración de las Fiestas de San Benito Abad 2026, un programa que reunirá más de 40 actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Las celebraciones, que cumplen 80 años de historia, volverán a poner el foco en el patrimonio cultural, las costumbres agrícolas y ganaderas y el folclore del Archipiélago. En esta edición, Tenerife será la isla homenajeada, por lo que buena parte de la programación prestará una atención especial a sus manifestaciones culturales y musicales.

Entre los actos más esperados destacan el Baile de Magos, previsto para el viernes 10 de julio, y la Romería Regional de San Benito, que tendrá lugar el domingo 12 de julio, considerada la única romería de Canarias que posee oficialmente esta distinción.

El Baile de Magos: 670 mesas y límite de aforo

El Ayuntamiento de La Laguna ha confirmado que el Baile de Magos de San Benito 2026 contará con un total de 670 mesas, la cifra máxima permitida por el actual plan de seguridad.

El recinto ocupará el espacio comprendido entre el entorno de la iglesia de La Concepción y la calle Marqués de Celada, donde miles de personas volverán a reunirse para disfrutar de una de las citas más multitudinarias del calendario festivo del municipio.

Desde el Consistorio recuerdan que la demanda para participar en esta celebración ha aumentado de forma considerable durante los últimos años. En las ediciones recientes las reservas se agotaron pocos minutos después de abrirse el plazo de inscripción, incluso después de haberse incrementado progresivamente el número de mesas disponibles.

Sin embargo, el Ayuntamiento explica que en esta ocasión no será posible ampliar la capacidad, ya que el límite viene determinado por el dispositivo de seguridad diseñado para garantizar el correcto desarrollo del evento.

Cómo funciona la reserva de mesas

La reserva volverá a realizarse a través de un sistema online.

Cada solicitante podrá reservar un máximo de dos mesas, con ocho sillas cada una. No obstante, el número de asientos no determinará necesariamente la cantidad de personas que puedan permanecer en torno a cada mesa, ya que esa circunstancia dependerá de las indicaciones que establezca el personal responsable de la seguridad durante la celebración.

El Ayuntamiento también recuerda que no será obligatorio disponer de una mesa reservada para acceder al Baile de Magos.

Eso sí, como es tradición, todas las personas que entren al recinto deberán acudir vestidas con traje típico o ropa tradicional canaria, uno de los requisitos habituales para participar en esta celebración.

Además, los establecimientos de restauración situados dentro del perímetro del baile volverán a disponer de dos mesas cada uno, con el objetivo de facilitar el desarrollo normal de su actividad durante esa noche.

Tres espacios musicales para repartir la actividad por todo el recinto

La organización repetirá el modelo implantado en las últimas ediciones con tres zonas diferenciadas de actuaciones musicales, una fórmula con la que se busca distribuir la animación por todo el recinto y evitar grandes concentraciones de público en un único punto.

Los espacios previstos son:

Escenario principal , situado bajo la torre de la iglesia de La Concepción, dedicado principalmente al folclore.

, situado bajo la torre de la iglesia de La Concepción, dedicado principalmente al folclore. Calle Marqués de Celada , donde actuarán diferentes parrandas tradicionales.

, donde actuarán diferentes parrandas tradicionales. Entorno de San Benito, escenario de la verbena popular que se prolongará hasta la madrugada.

Esta distribución pretende facilitar la movilidad de los asistentes y ofrecer diferentes ambientes musicales durante toda la noche.

La Romería Regional de San Benito Abad reunirá cerca de 80 carretas y unas 40 agrupaciones folclóricas

Dos días después del Baile de Magos llegará otro de los momentos centrales de las fiestas.

La Romería Regional de San Benito, prevista para el 12 de julio, incrementará su participación respecto a años anteriores y contará, por primera vez, con alrededor de 80 carretas y carritos, además de cerca de 40 agrupaciones folclóricas.

Se trata de una de las romerías con mayor participación de Canarias y la única que ostenta el reconocimiento oficial de Romería Regional, una distinción que pone en valor su relevancia dentro del patrimonio festivo del Archipiélago.

Durante el recorrido también se rendirá un reconocimiento especial a la imagen de San Cristóbal, patrón del municipio, cuya presencia se incorporará al itinerario al paso de la comitiva por la Catedral.

Más de 60 trabajadores integrarán el dispositivo especial de limpieza

Coincidiendo con la celebración de los dos actos con mayor afluencia de público, el Ayuntamiento activará un operativo extraordinario de limpieza coordinado por el Área de Servicios Municipales.

En total participarán más de 60 operarios, distribuidos entre ambos eventos.

Para el Baile de Magos trabajarán:

30 profesionales .

. 13 vehículos especializados.

Por su parte, la Romería Regional contará con:

32 trabajadores .

. 14 vehículos.

El objetivo es mantener las mejores condiciones de limpieza, higiene y salubridad antes, durante y después de ambas celebraciones.

Vehículos, maquinaria y refuerzo de los servicios públicos

El dispositivo previsto para el Baile de Magos estará formado por personal de coordinación, conductores, peones y operarios especializados.

La maquinaria disponible incluirá:

Vehículos de inspección.

Camiones recolectores.

Cubas de limpieza.

Barredoras mecánicas.

Hidrolimpiadoras.

Vehículos auxiliares.

En la Romería se incorporará además un furgón taller, así como un mayor número de barredoras e hidrolimpiadoras para atender un recorrido de mayores dimensiones.

Más baños portátiles y bolsas de basura en cada mesa

Una de las principales novedades del operativo de este año será el incremento de los baños químicos portátiles.

Para el Baile de Magos se instalarán:

25 cabinas, de las que cinco serán accesibles para personas con movilidad reducida.

Durante la Romería habrá:

36 baños portátiles .

. Seis adaptados.

Estos servicios estarán repartidos a lo largo del recorrido para facilitar su utilización por parte de los miles de asistentes.

Además, el Ayuntamiento colocará una bolsa de basura en cada una de las 670 mesas del Baile de Magos, con el objetivo de fomentar la colaboración ciudadana y favorecer la recogida selectiva de residuos durante toda la celebración.

Más de 40 actividades durante dos semanas

El programa preparado para este año reúne más de cuarenta propuestas culturales, musicales y tradicionales.

Entre las principales citas destacan:

Pregón oficial , a cargo del cantante y folclorista Chago Melián , que marcará el inicio de las fiestas.

, a cargo del cantante y folclorista , que marcará el inicio de las fiestas. Galas de elección de Romera Mayor, Romera Infantil y Romera de Mayores , que se celebrarán en el Teatro Leal.

, que se celebrarán en el Teatro Leal. 50 aniversario del grupo Achamán , con el espectáculo Alma y fuego. 50 años, previsto para el 9 de julio .

, con el espectáculo Alma y fuego. 50 años, previsto para el . Baile de Magos , el 10 de julio .

, el . Segunda edición del Baile de Magos Infantil , el 11 de julio , tras la buena acogida de su estreno.

, el , tras la buena acogida de su estreno. Paseo romero de las personas mayores , también el 11 de julio.

, también el 11 de julio. Festival 8 Islas , que volverá a reunir a agrupaciones y artistas vinculados al folclore y la música tradicional canaria.

, que volverá a reunir a agrupaciones y artistas vinculados al folclore y la música tradicional canaria. Romería Regional, el 12 de julio.

La programación busca combinar actividades dirigidas a la infancia, las familias, las personas mayores y el público general, manteniendo el protagonismo de las tradiciones populares.

Tenerife será la isla invitada de esta edición

Cada año las fiestas dedican un espacio especial a una de las islas del Archipiélago.

En 2026 el protagonismo recaerá en Tenerife, cuya cultura popular tendrá una presencia destacada en distintos actos del programa.

El objetivo es reforzar el carácter insular e intermunicipal de unas celebraciones que reúnen a agrupaciones procedentes de diferentes puntos de Canarias y que se han consolidado como uno de los principales encuentros del folclore tradicional.

Un cartel inspirado en un episodio histórico de 1905

El cartel oficial de las fiestas ha sido elaborado conjuntamente por Julio Torres y el cartelista Juan Cairós.

La imagen recupera un episodio documentado en 1905, cuando la imagen de San Benito fue trasladada temporalmente a la iglesia de La Concepción debido a que la ermita había sido cedida al Ejército para alojar tropas.

Además, el programa oficial incorpora referencias a tres documentos históricos de 1635, conservados en el Archivo Municipal de La Laguna, en los que ya aparece constancia de bailadores acompañados por tamboriles durante distintos actos festivos celebrados en el municipio, lo que refleja la larga tradición de estas manifestaciones populares.

Una de las fiestas con mayor arraigo de Canarias

Las Fiestas de San Benito Abad constituyen una de las celebraciones tradicionales más representativas de San Cristóbal de La Laguna y de toda Canarias. Su programación combina patrimonio, música popular, gastronomía, artesanía y costumbres vinculadas al mundo rural, elementos que forman parte de la identidad histórica del municipio.

El Baile de Magos y la Romería Regional concentran cada año a miles de personas y representan dos de las citas más multitudinarias del calendario festivo lagunero, convirtiéndose también en un importante escaparate para el folclore y las tradiciones del Archipiélago.