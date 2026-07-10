Más de 60 operarios reforzarán la limpieza del Baile de Magos y la Romería de San Benito en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna activará un dispositivo especial de limpieza con motivo del Baile de Magos y la Romería Regional de San Benito Abad 2026, dos de los actos más multitudinarios del calendario festivo del municipio. El operativo movilizará a más de 60 trabajadores, maquinaria específica y una dotación reforzada de baños públicos para garantizar la limpieza, la salubridad y el buen estado del espacio público antes, durante y después de ambas celebraciones.

La medida será coordinada por el Área de Servicios Municipales, que dirige el concejal Fran Hernández, y se ha diseñado con dos dispositivos diferenciados, adaptados a las características de cada evento. El Baile de Magos requiere una atención especial por la concentración de mesas, comida, público y residuos en el casco histórico, mientras que la Romería de San Benito implica una intervención distribuida a lo largo del recorrido, con miles de personas en la calle durante varias horas.

Las Fiestas de San Benito Abad 2026 reúnen este año más de 40 actos y volverán a situar a La Laguna como uno de los principales focos de la tradición popular en Tenerife. El Ayuntamiento presentó el programa como una cita de especial arraigo en el municipio y en el conjunto de Canarias.

Dos operativos para dos grandes celebraciones

El dispositivo se dividirá en dos fases. Para el Baile de Magos, el Ayuntamiento movilizará 30 trabajadores y 13 vehículos. En el caso de la Romería Regional de San Benito, el despliegue será ligeramente mayor, con 32 profesionales y 14 vehículos, además de un refuerzo específico en baños químicos a lo largo del itinerario.

Fran Hernández señala que San Benito es una de las celebraciones más importantes y concurridas del municipio, por lo que requiere una planificación previa amplia. El edil defiende que el objetivo es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la fiesta en las mejores condiciones posibles, con capacidad de respuesta rápida en materia de limpieza y servicios públicos.

La planificación adquiere especial relevancia en una ciudad cuyo casco histórico, declarado Patrimonio Mundial, recibe durante estos días a miles de personas en un entorno urbano de calles estrechas, espacios patrimoniales y zonas de alta concentración de público.

El dispositivo del Baile de Magos contará con 30 trabajadores y 13 vehículos

El operativo previsto para el Baile de Magos estará integrado por un jefe de servicio, un capataz, cuatro conductores, tres peones aspirantes y veintiún peones. A este personal se sumará una flota compuesta por dos vehículos de inspección, dos camiones recolectores de carga trasera, dos cubas, dos barredoras, dos hidrolimpiadoras y tres vehículos de limpieza auxiliar.

El Baile de Magos de San Benito se celebrará en el entorno de la iglesia de La Concepción y la calle Marqués de Celada, con un total de 670 mesas previstas por el Consistorio para esta edición.

Durante la celebración se colocará una bolsa de basura en cada mesa para favorecer la colaboración ciudadana y facilitar la recogida selectiva de residuos. Esta medida busca reducir la acumulación de desperdicios en la vía pública y agilizar las labores de limpieza una vez finalizado el acto.

Refuerzo para la Romería de San Benito: 32 profesionales y 14 vehículos

La Romería Regional de San Benito Abad contará con un operativo formado por 32 trabajadores: un jefe de servicio, dos capataces, ocho conductores, dos peones aspirantes, dieciocho peones y un oficial mecánico.

Para atender las necesidades de una jornada con alta afluencia de público, se dispondrá de tres vehículos de inspección, dos camiones recolectores, dos cubas, tres barredoras, tres hidrolimpiadoras y un furgón taller de apoyo.

El dispositivo está pensado para intervenir tanto durante el desarrollo de la romería como en las labores posteriores, cuando se concentra buena parte del trabajo de retirada de residuos, limpieza de calzadas y recuperación de las calles por las que transcurre la comitiva.

Más baños públicos y mejor distribuidos

Uno de los principales refuerzos de esta edición será la instalación de baños químicos portátiles. Para el Baile de Magos se colocarán 25 cabinas, de las que cinco estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

En la Romería de San Benito se habilitarán 36 baños químicos, con seis unidades accesibles. Como novedad, estos se distribuirán de forma estratégica a lo largo de todo el recorrido, desde el inicio hasta el final de la romería, con el objetivo de facilitar su uso por parte de las miles de personas que participan o siguen la celebración.

La dotación de baños públicos es uno de los puntos clave en eventos multitudinarios al aire libre, ya que influye directamente en la comodidad de los asistentes, la higiene del espacio urbano y la prevención de problemas de salubridad.

Colaboración ciudadana para mantener limpia la ciudad

El Ayuntamiento insiste en que el dispositivo especial necesita ir acompañado de la implicación de la ciudadanía. Fran Hernández recuerda que el objetivo es hacer compatible el disfrute de las tradiciones con el cuidado del espacio público.

La colaboración de los asistentes será fundamental para depositar los residuos en los puntos habilitados, utilizar correctamente las bolsas repartidas en las mesas del Baile de Magos y respetar los servicios instalados durante la romería.

El servicio municipal de limpieza y recogida de residuos de La Laguna cuenta con una web oficial de información ciudadana, La Laguna + Limpia, donde se recogen recursos y datos sobre la gestión de residuos en el municipio.