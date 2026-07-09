Teidagua renueva su flota para reforzar el servicio de agua en La Laguna y Tacoronte

La empresa Teidagua ha iniciado la renovación progresiva de su parque móvil con el objetivo de mejorar la prestación del servicio del ciclo integral del agua en La Laguna y Tacoronte. La medida, impulsada junto a ambos ayuntamientos, busca reforzar la capacidad de respuesta de los equipos técnicos, adaptar los vehículos a las necesidades del trabajo diario y reducir el impacto ambiental de los desplazamientos asociados al servicio.

El 40% de los nuevos vehículos ya se encuentra operativo. Otro 30% se incorporará entre los meses de agosto y octubre, mientras que el 30% restante llegará de forma progresiva a lo largo de 2027, en función de la disponibilidad de suministro y de los plazos de fabricación.

La renovación afecta principalmente a los vehículos destinados a los equipos de lectura y al personal técnico que trabaja sobre el terreno. Para estos perfiles se han incorporado motorizaciones híbridas, una fórmula que permite reducir emisiones contaminantes y consumo de combustible sin renunciar a la autonomía necesaria para cubrir los desplazamientos diarios en ambos municipios.

Una flota adaptada al trabajo en la red hidráulica

La actualización del parque móvil no se limita a sustituir vehículos antiguos por unidades nuevas. El plan se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades concretas de los operarios que intervienen en la red hidráulica, tanto en tareas programadas como en incidencias o emergencias.

Entre los vehículos incorporados figuran furgonetas compactas, unidades de carga y furgonetas de mayor tamaño transformadas en pequeños camiones con caja fija y abierta. Este último tipo de vehículo facilita el transporte de materiales voluminosos y equipamiento pesado, necesario en determinados trabajos de mantenimiento o reparación.

Además, parte de los vehículos operacionales han sido preparados para funcionar como talleres móviles. Según el uso previsto, cuentan con armarios para ordenar herramientas, bacas para el transporte seguro de carga y dispositivos de remolque para atender necesidades logísticas o actuar con rapidez ante incidencias en la infraestructura hidráulica.

Vehículos para zonas de difícil acceso

Teidagua también ha incorporado vehículos pick-up para actuaciones que requieren mayor capacidad de tracción o acceso a zonas de difícil tránsito. Estas unidades permiten a los equipos desplazarse con seguridad a diferentes puntos de la red, transportando el material necesario para desarrollar su trabajo.

Este tipo de vehículo resulta especialmente útil en territorios con orografía compleja o en intervenciones alejadas de los núcleos urbanos, donde el acceso puede condicionar tanto los tiempos de llegada como la capacidad de actuación.

El interior de la nueva flota de vehículos de Teidagua / Ayuntamiento de La Laguna

La empresa sostiene que la modernización de la flota también tiene una dimensión vinculada a la seguridad laboral, al proporcionar al personal herramientas de trabajo más adecuadas, ergonómicas y ajustadas a las exigencias de cada intervención.

La Laguna y Tacoronte vinculan la renovación a la mejora del servicio

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, enmarca la renovación dentro de la estrategia municipal de modernización de los servicios públicos. El regidor señala que la incorporación de nuevos vehículos responde al objetivo de avanzar hacia una gestión "más eficiente y sostenible" de los recursos disponibles.

Gutiérrez defiende que la innovación y la sostenibilidad deben formar parte de la gestión ordinaria de la actividad municipal, especialmente en servicios básicos como el abastecimiento, el saneamiento y la atención a la ciudadanía.

Por su parte, la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, destaca que disponer de una flota más moderna permite optimizar los tiempos de respuesta e incrementar la capacidad de actuación de los equipos técnicos. La regidora subraya que estas inversiones deben traducirse en un servicio más ágil y fiable para atender las demandas que se producen durante todo el año.

Reducción de emisiones y eficiencia operativa

El gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, considera que la incorporación de estos vehículos supone una mejora para la operatividad de la compañía, al contar con unidades más funcionales, seguras y adaptadas a los equipos que trabajan diariamente en la calle.

Domínguez apunta que la renovación permitirá agilizar las intervenciones sobre el terreno y avanzar en los objetivos de sostenibilidad de la empresa. La incorporación de modelos híbridos se enmarca en una tendencia general de las administraciones y servicios públicos hacia una movilidad con menor huella ambiental.