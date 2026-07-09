Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena

La Romería de San Benito Abad volverá a llenar este domingo 12 de julio las calles de San Cristóbal de La Laguna de música, carretas, trajes tradicionales y productos del campo. La cita, una de las celebraciones más representativas del calendario festivo de Canarias, comenzará a las 11:00 horas desde la Iglesia de San Benito Abad y recorrerá parte del casco histórico lagunero.

El itinerario previsto arrancará en el templo de San Benito y continuará por la calle Marqués de Celada. Desde ahí, la comitiva bajará hacia Herradores, seguirá por Tabares de Cala y emprenderá el regreso por la calle Obispo Rey Redondo, conocida popularmente como La Carrera, pasando por el entorno de la Catedral de La Laguna. El recorrido conectará después con la Torre de la Concepción para regresar de nuevo hacia el punto de inicio.

La jornada reunirá a miles de romeros, agrupaciones folclóricas, parrandas, carretas y vecinos vestidos con la indumentaria tradicional canaria. La Romería de San Benito Abad está considerada una de las grandes manifestaciones populares del Archipiélago y forma parte de las fiestas dedicadas al santo, con una programación que se desarrolla durante varias semanas en el municipio.

Recorrido de la Romería de San Benito 2026

La salida de la Romería de San Benito Abad se realizará desde la Iglesia de San Benito Abad, punto de referencia de la celebración y lugar de partida de la comitiva.

Desde allí, la romería avanzará por Marqués de Celada, una de las vías tradicionales de acceso al centro urbano. Posteriormente, continuará por Herradores, una de las calles más concurridas del casco, antes de girar por Tabares de Cala.

El regreso se hará por Obispo Rey Redondo, junto a algunos de los espacios patrimoniales más reconocibles de la ciudad, entre ellos la Catedral de La Laguna. Finalmente, la comitiva enlazará con la Torre de la Concepción y continuará hacia el entorno de San Benito.

San Cristóbal se incorpora a la romería

La edición de este año tendrá un componente especial. Por primera vez, la romería homenajeará al municipio de San Cristóbal de La Laguna e incorporará de forma extraordinaria la pequeña imagen de san Cristóbal que se venera en la parroquia.

Con motivo de este acontecimiento, la imagen del patrón de la Isla, de la Ciudad, de la Diócesis y del Cabildo Catedral, que se encuentra en la Santa Iglesia Catedral, saldrá del templo hasta la esquina de la plaza con la calle de La Carrera para saludar a la imagen de San Benito Abad.

Romería de San Benito Abad 2025 / Andrés Gutiérrez

En ese punto se realizará una ofrenda floral por parte de las parejas representantes de las Islas, en uno de los momentos simbólicos de la jornada.

Puntos de seguridad y servicios durante el recorrido

El dispositivo de la romería incluirá diferentes recursos de seguridad, asistencia y atención al público distribuidos a lo largo del recorrido.

Entre los servicios previstos figuran Puntos Violeta, que estarán situados en Marqués de Celada y junto a la Torre de la Concepción. Estos espacios estarán destinados a la prevención y atención ante posibles situaciones de violencia machista o comportamientos inadecuados durante la celebración.

También habrá un Punto Naranja de accesibilidad en la calle Obispo Rey Redondo, pensado para facilitar la participación de personas con necesidades específicas de apoyo o movilidad.

Además, el recorrido contará con ambulancias, baños públicos y zonas de residuos, con el objetivo de ordenar la afluencia de público y garantizar una celebración más segura y cómoda para vecinos y visitantes.

Verbena tras la romería

La fiesta continuará después del recorrido. A partir de las 15:30 horas comenzará la verbena en el escenario de Juana la Blanca, en la esquina con Marqués de Celada.

Romería de San Benito Abad 2025 / Andrés Gutiérrez

Este acto permitirá prolongar la celebración durante la tarde, una vez concluido el paso de las carretas y agrupaciones por el casco lagunero.

Una de las romerías más importantes de Canarias

La Romería de San Benito Abad es mucho más que una cita festiva. Su origen está ligado al agradecimiento de los agricultores a San Benito Abad por las cosechas de verano, una tradición que con el paso de los años se ha transformado en una de las celebraciones más multitudinarias de Tenerife.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, la romería reúne cada año a agrupaciones folclóricas, rondallas, parrandas, asociaciones vecinales, agricultores y miles de romeros que mantienen vivas las costumbres populares de Canarias.