La Laguna renueva su reglamento de participación ciudadana después de 30 años

La Laguna renueva su reglamento de participación ciudadana más de tres décadas después. El Pleno del Ayuntamiento dio el visto bueno a un documento que ha requerido años de elaboración y que ha sido objeto de numerosos desencuentros con entidades ciudadanas. Tal es así que incluso la aprobación definitiva de este jueves salió adelante entre algunas críticas de varios representantes vecinales y dudas de la oposición.

El municipio contaba hasta ahora con un texto de 1993. En 2011 comenzó el proceso de redacción del nuevo, coordinado inicialmente por la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere (FAV Aguere) y que se prolongó hasta 2018. Después, un grupo de asociaciones registró una alegación que suponía una enmienda al conjunto del reglamento. No hubo forma de llegar a un punto de entendimiento y se comenzó de cero. El siguiente intento empezó a fraguarse a principios del mandato 2019-2023 y ha durado hasta ahora.

El documento fue aprobado finalmente con los votos a favor del grupo de gobierno (PSOE-CC) y Unidas, el rechazo de Vox y las abstenciones del PP, Drago y la concejala no adscrita. “Incorpora aquellas aportaciones y alegaciones que cumplían con la legalidad y contribuían a mejorar el texto, fruto de un intenso trabajo técnico, jurídico y administrativo desarrollado en los últimos meses”, expresa el concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández (CC).

Nuevo marco

El grupo de gobierno sostiene que el nuevo reglamento establece un marco para ordenar y hacer más efectivos los distintos mecanismos de participación existentes en el municipio. Entre otras cuestiones, regula instrumentos como la iniciativa ciudadana, las consultas y audiencias públicas o los presupuestos participativos, además de actualizar el funcionamiento de las juntas de distrito, los consejos sectoriales y el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. “Asimismo, refuerza los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública a través del portal de participación ciudadana”, plantea.

Pero, como todo depende del cristal con el que se mire, hay entidades ciudadanas que lo ven de otra manera. Intervinieron este jueves Francisco Barreto (Unión de Asociaciones Vecinales Canarias 8 Islas), Juan Luis Marín (Federación de Asociaciones Vecinales Aguere) y Jesús Acosta (Asociación de Vecinos Afectados Orillas de Las Pedreras). También remitió un escrito el presidente de la Federación de Asociaciones Los Menceyes, Bruno Santana.

Los Menceyes mostró su “profunda preocupación” con el nuevo documento. “Entendemos que el texto finalmente propuesto supone una disminución significativa de las facultades de participación que las entidades ciudadanas de este municipio vienen ejerciendo desde hace más de 30 años al amparo del reglamento aprobado por este ayuntamiento en 1993”, indicó. En particular, refierió que el anterior texto reconocía expresamente a las entidades derechos como recibir convocatorias y órdenes del día de los órganos municipales; mantener reuniones con los concejales en un plazo máximo de 15 días y con la Alcaldía, en 30; ser consideradas parte interesada en aquellos asuntos que afectasen a su ámbito territorial o a sus fines sociales, y recibir la documentación correspondiente. “Sin embargo, el nuevo reglamento elimina o reduce notablemente estas garantías”, lamentó.

Oposición

En cuanto a la oposición, se mostró crítico el representante de Vox, Manuel Alejandro Rodríguez, que observó que se crea una “apariencia de hacer avanzar la participación ciudadana” pero que se están ocasionando “abundantísimas mermas en los derechos de participación”. Juan Antonio Molina (PP) también mostró algunas dudas.

Otra de las grandes novedades del Reglamento de Participación Ciudadana de La Laguna es que reduce los requisitos para intervenir en los plenos. Si hasta ahora podían participar los colectivos inscritos en el Registro Mercantil de Entidades o aquellos grupos de ciudadanos no inferiores a 100 personas, el nuevo documento abre la puerta a que lo haga cualquiera a título individual.