La Laguna inicia los trabajos de reasfaltado y acondicionamiento de la avenida de La Trinidad
El área de Obras programa estas labores para la próxima semana
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La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha el lunes el proyecto de mejora, acondicionamiento y repavimentación de la avenida de La Trinidad, una de las principales vías de acceso a la ciudad. La previsión, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, es que estas labores tengan una duración aproximada de tres semanas.
El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que “estos trabajos mejorarán significativamente la seguridad y la imagen de una de las principales arterias de nuestra zona centro, todo ello en un momento propicio ya que disminuye el tráfico de vehículos por el fin de la actividad lectiva”.
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