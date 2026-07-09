Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del calor en TenerifeMuere Bonnie TylerFallecidos españoles en VenezuelaViviendas de SomosierraEl Centro Atmosférico de Izaña cambia de nombreTiempo en TenerifeNueva Línea
instagramlinkedin

La Laguna inicia los trabajos de reasfaltado y acondicionamiento de la avenida de La Trinidad

El área de Obras programa estas labores para la próxima semana

La avenida de La Trinidad.

La avenida de La Trinidad. / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

La Laguna

La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha el lunes el proyecto de mejora, acondicionamiento y repavimentación de la avenida de La Trinidad, una de las principales vías de acceso a la ciudad. La previsión, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, es que estas labores tengan una duración aproximada de tres semanas.

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que “estos trabajos mejorarán significativamente la seguridad y la imagen de una de las principales arterias de nuestra zona centro, todo ello en un momento propicio ya que disminuye el tráfico de vehículos por el fin de la actividad lectiva”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Misión imposible en la calle El Cine: la vía de La Laguna que obliga a infringir las normas de tráfico para acceder
  2. La Laguna bailará salsa este sábado con la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma
  3. Primer paso oficial del nuevo Plan General de Ordenación de La Laguna con el foco en el suelo rústico
  4. La Policía Local de La Laguna multiplica las multas por drogas tras activar controles vecinales
  5. La Policía Local cierra al tráfico el camino de La Costa de La Laguna por un vertido de aceite
  6. El Charco de la Arena acude al Tribunal Constitucional en un nuevo intento de salvar sus instalaciones de la Punta del Hidalgo
  7. La Laguna iza cuatro banderas azules en su litoral: las piscinas naturales de Bajamar, Jóver y El Arenisco revalidan este distintivo
  8. ¿Necesita un taladro solo para un día?: La Laguna prepara una red de objetotecas

La Laguna inicia los trabajos de reasfaltado y acondicionamiento de la avenida de La Trinidad

La Laguna inicia los trabajos de reasfaltado y acondicionamiento de la avenida de La Trinidad

Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena

Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena

Nueva edición de los bonos comercio para ahorrar el 50% de las compras en La Laguna

Nueva edición de los bonos comercio para ahorrar el 50% de las compras en La Laguna

Teidagua renueva su flota para reforzar el servicio de agua en La Laguna y Tacoronte

Teidagua renueva su flota para reforzar el servicio de agua en La Laguna y Tacoronte

El barrio de El Coromoto, en La Laguna, abre un albergue para mayores y migrantes en el antiguo Hostal Berlín

El barrio de El Coromoto, en La Laguna, abre un albergue para mayores y migrantes en el antiguo Hostal Berlín

El nuevo planazo para el fin de semana en La Laguna aúna moda, gastronomía y un marco incomparable

El nuevo planazo para el fin de semana en La Laguna aúna moda, gastronomía y un marco incomparable

La panadería artesana de Canarias compite en La Laguna por las Migas de Oro

La panadería artesana de Canarias compite en La Laguna por las Migas de Oro

La Laguna propondrá un reconocimiento municipal para Felipe Hernández Gil 'Pipo'

La Laguna propondrá un reconocimiento municipal para Felipe Hernández Gil 'Pipo'
Tracking Pixel Contents