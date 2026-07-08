La panadería artesana de Canarias compite en La Laguna por las Migas de Oro

San Cristóbal de La Laguna será este miércoles punto de encuentro de la panadería artesana de Canarias. El antiguo convento de Santo Domingo acogerá la octava y última convocatoria clasificatoria de la segunda edición del concurso nacional 50 Panaderos y Panaderas TOP de España, una cita que busca reconocer el trabajo de los profesionales que mantienen vivo el oficio panadero desde los obradores.

El certamen está organizado por las plataformas Pànatics y Pan de Calidad, con el patrocinio de las concejalías de Cultura y Comercio del Ayuntamiento de La Laguna y el apoyo de empresas del sector panadero en Canarias. La convocatoria lagunera reunirá a profesionales procedentes de diferentes islas y cerrará la ruta de pruebas territoriales antes de la fase final nacional.

El concurso forma parte de la llamada Ruta de los 50 Panaderos TOP de España, una iniciativa que en 2026 culminará en el Bilbao Global Bakery Forum, previsto para los días 13 y 14 de septiembre, según la información publicada por la organización. En esa cita se dará a conocer el listado definitivo de los 50 profesionales reconocidos y se entregarán las Estrellas DIR-Informática de la Panadería Española.

Una jornada con cata anónima de panes artesanos

La jornada comenzará con la recepción de los productos presentados a concurso. Las piezas serán identificadas mediante un sistema de codificación para garantizar el anonimato de los participantes durante la evaluación. Después, un jurado profesional especializado valorará las elaboraciones sin conocer la autoría de cada pan.

Las piezas que se evaluarán serán hogazas y barras, dos formatos básicos dentro de la panadería tradicional. El jurado tendrá en cuenta aspectos como la apariencia exterior, la cocción, la corteza, la greña, la estructura de la miga, la textura, el aroma, el sabor y la calidad global del producto.

Este sistema de catas anónimas ya forma parte del modelo del certamen, que busca que la valoración se centre en el resultado final y no en el nombre del obrador o del profesional participante. Pan de Calidad explica que el concurso se articula mediante convocatorias regionales y una selección posterior de los mejores clasificados.

Las Migas de Oro de Canarias

Tras la fase de valoración, el jurado anunciará a los tres profesionales mejor clasificados de la convocatoria canaria. Estos recibirán las Migas de Oro de Canarias, el máximo reconocimiento de esta fase autonómica.

Además, las puntuaciones obtenidas por todos los participantes se incorporarán a la clasificación nacional que determinará quiénes formarán parte de los 50 Panaderos TOP de España 2026. La cita de La Laguna será, por tanto, la última oportunidad clasificatoria antes de la resolución final del certamen.

Del obrador local a la final naciona

La edición de este año ha pasado por diferentes puntos del país con el objetivo de facilitar la participación de profesionales de distintas comunidades. Según la web oficial del concurso, los tres mejores clasificados de la ruta deberán elaborar en directo hogazas y barras durante la final de septiembre, en el marco del Bilbao Global Bakery Forum.