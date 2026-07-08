El nuevo planazo para el fin de semana en La Laguna aúna moda, gastronomía y un marco incomparable
Un 'pop up market' en el Castillo abrirá del viernes al domingo, donde podrás encontrar más de 35 marcas locales
Moda y gastronomía se unen este fin de semana en un entorno inigualable. El Castillo de La Laguna acoge, entre el viernes y el domingo, la nueva edición de verano del 'pop up market', donde podrás encontrar más de 35 marcas locales.
Este evento, organizado por Bloom Market Canarias, será el lugar perfecto para descubrir nuevas marcas locales en un marco especial y llevarse una pieza de diseño exclusivo.
Así, se podrá encontrar desde moda a arte, decoración, cosmética y complementos, entre otros. Y lo más importante, son proyectos creativos elaborados en Canarias.
Horario
Durante tres días, no solo podrás disfrutar de artículos de moda y decoración, sino también de rica gastronomía y un ambiente musical único. Y todo ello con entrada gratuita.
Los horarios para disfrutar de este 'pop up market' son:
- Viernes: de 16:00 a 21:00 horas
- Sábado: de 11:00 a 21:00 horas
- Domingo: de 11:00 a 19:00 horas
¿Te animas a disfrutar de este evento al aire libre?
- Misión imposible en la calle El Cine: la vía de La Laguna que obliga a infringir las normas de tráfico para acceder
- La Laguna bailará salsa este sábado con la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma
- Primer paso oficial del nuevo Plan General de Ordenación de La Laguna con el foco en el suelo rústico
- La Policía Local de La Laguna multiplica las multas por drogas tras activar controles vecinales
- La Policía Local cierra al tráfico el camino de La Costa de La Laguna por un vertido de aceite
- Pétalos y arena para una festividad con siglos de historia: el Corpus Christi de La Laguna despliega más de sesenta alfombras por distintos puntos de la ciudad
- El Charco de la Arena acude al Tribunal Constitucional en un nuevo intento de salvar sus instalaciones de la Punta del Hidalgo
- La Laguna iza cuatro banderas azules en su litoral: las piscinas naturales de Bajamar, Jóver y El Arenisco revalidan este distintivo