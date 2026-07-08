El nuevo planazo para el fin de semana en La Laguna aúna moda, gastronomía y un marco incomparable

Moda y gastronomía se unen este fin de semana en un entorno inigualable. El Castillo de La Laguna acoge, entre el viernes y el domingo, la nueva edición de verano del 'pop up market', donde podrás encontrar más de 35 marcas locales.

Este evento, organizado por Bloom Market Canarias, será el lugar perfecto para descubrir nuevas marcas locales en un marco especial y llevarse una pieza de diseño exclusivo.

Así, se podrá encontrar desde moda a arte, decoración, cosmética y complementos, entre otros. Y lo más importante, son proyectos creativos elaborados en Canarias.

Horario

Durante tres días, no solo podrás disfrutar de artículos de moda y decoración, sino también de rica gastronomía y un ambiente musical único. Y todo ello con entrada gratuita.

Los horarios para disfrutar de este 'pop up market' son:

Viernes: de 16:00 a 21:00 horas

Sábado: de 11:00 a 21:00 horas

Domingo: de 11:00 a 19:00 horas

¿Te animas a disfrutar de este evento al aire libre?