La Laguna propondrá un reconocimiento municipal para Felipe Hernández Gil 'Pipo'

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, llevará al pleno municipal de este jueves una moción del grupo de gobierno para iniciar el expediente de honores y distinciones a Felipe Hernández Gil 'Pipo', recientemente fallecido y muy vinculado durante décadas al deporte del municipio.

La propuesta nace como un reconocimiento a su trayectoria profesional y personal en distintos ámbitos de la actividad deportiva lagunera. El objetivo del gobierno local es que la moción reciba el respaldo del conjunto de los grupos políticos y pueda ser elevada a propuesta institucional, según ha informado el Ayuntamiento de La Laguna.

El reconocimiento se tramitaría conforme al reglamento municipal de honores y distinciones, que establece la necesidad de instruir un expediente para constatar los méritos y circunstancias que justifiquen la concesión de este tipo de distinciones. El mismo texto recuerda que estos reconocimientos tienen carácter exclusivamente honorífico y no conllevan derechos económicos ni administrativos.

Una vida ligada al Pabellón Juan Ríos Tejera

Felipe Hernández Gil desarrolló buena parte de su labor profesional como responsable del Pabellón Juan Ríos Tejera, una instalación clave en la historia reciente del deporte en La Laguna. Por ese recinto han pasado generaciones de deportistas, clubes, entrenadores, árbitros y aficionados.

Su papel no se limitó al funcionamiento diario de la instalación municipal. En el entorno deportivo se le recuerda por su cercanía, su trato amable y su disposición a colaborar en la actividad cotidiana de clubes y usuarios. Esa presencia constante hizo que su figura quedara asociada a una forma de entender el deporte de base desde el servicio, la discreción y el apoyo a la comunidad.

Gutiérrez ha destacado que 'Pipo' representaba una manera de vivir el deporte "sin estridencias", basada en el compromiso con los clubes y en la capacidad de crear comunidad desde lo cotidiano. Para el alcalde, su trayectoria simboliza también la labor de muchas personas que, sin ocupar grandes titulares, resultan esenciales para sostener la vida deportiva del municipio.

Vínculo con el CB Canarias y la Peña San Benito

La figura de 'Pipo' también está muy unida a la memoria sentimental del baloncesto lagunero. Fue aficionado aurinegro, directivo de la Peña San Benito y una persona cercana al entorno del Club Baloncesto Canarias.

Tras su fallecimiento, diferentes colectivos y personas relacionadas con el deporte tinerfeño expresaron públicamente su pesar. La Peña San Benito lamentó la pérdida de Felipe Hernández Gil y lo recordó como un histórico aficionado del CB Canarias y directivo de la propia peña.