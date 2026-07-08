El barrio de El Coromoto, en La Laguna, abre un albergue para mayores y migrantes en el antiguo Hostal Berlín

El antiguo Hostal Berlín, en el barrio lagunero de El Coromoto, se convierte en un albergue con 10 plazas para personas mayores y 20 para migrantes. Al frente se encuentra la Fundación Canaria El Buen Samaritano. Este miércoles fue presentada su planta baja, en la que se sitúa el recurso alojativo y centro de día para mayores. El espacio lleva por nombre ‘Maya V’, enmarcado en el Proyecto Maya, y para el que el Cabildo de Tenerife ha aportado fondos.

El presidente de El Buen Samaritano, José Félix Hernández, fue el encargado de inaugurar el espacio junto al vicepresidente insular, Lope Afonso, y la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ambos del PP. Hernández, conocido popularmente como el padre Pepe, es sacerdote de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna y su proyecto social le ha reportado popularidad. El objetivo de la nueva acción, dijo, es ofrecer un lugar donde vivir a “mayores en situación de vulnerabilidad”, así como un espacio “donde socializar y compartir la mesa y la vida”.

Hostal Berlín

El Hostal Berlín, en pleno corazón de El Coromoto, era una instalación alojativa venida a menos. Según explicó el padre Pepe, la posibilidad de abrir allí un nuevo recurso de la Fundación El Buen Samaritano se le presentó como “fruto de la casualidad” y de “la Providencia”. “Un chico se estaba quedando, ya no podía continuar porque el hostal cerraba, nos dio el contacto de la dueña y yo, que soy un poco martillo pilón, le estuve explicando el proyecto y accedió a alquilar las instalaciones”, manifestó.

La infraestructura se incorpora a la red insular de atención social, dentro del Programa Insular de Atención Integral a las personas sénior (Islénior). A través de esa vertiente de mayores llegarán allí personas derivadas por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). Águeda Fumero situó el coste anual de este nuevo recurso en el entorno de los 90.000 euros. “No solo incrementa el número de plazas disponibles, sino que fortalece un modelo de atención centrado en la persona”, sostuvo.