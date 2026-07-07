El Ayuntamiento de La Laguna se 'convierte' en feria artesana

La artesanía de La Laguna dispondrá a partir de este verano de un espacio fijo de difusión y promoción en la Oficina de Turismo de la Casa de los Capitanes. Así lo confirma el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna sobre una iniciativa que da continuidad a uno de los anuncios realizados por el concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, durante el pleno municipal celebrado el pasado mes de mayo.

El edil defendió en aquella sesión la gestión realizada en materia de artesanía desde que asumió las competencias del área a comienzos de 2024. Galván sostuvo que durante este periodo se ha puesto fin a la «falta de planificación y la improvisación» que, a su juicio, caracterizaban esta política municipal, y destacó el incremento de las muestras artesanas organizadas, con una participación media de 35 artesanos por evento y la incorporación de nuevos oficios que hasta ahora no habían tenido presencia.

Espacio permanente

Y, al realizar aquel balance, dijo que se iba a crear un espacio permanente para dar visibilidad al trabajo de los profesionales del sector. Según precisan ahora desde el Ayuntamiento, la previsión es que este punto de exposición esté operativo antes de que concluya julio.

Actualmente, los trabajos se centran en ultimar los elementos materiales que formarán parte de la iniciativa y en la preparación de una convocatoria para conocer qué artesanos están interesados en participar. El espacio tendrá un carácter eminentemente expositivo y divulgativo. Los profesionales podrán mostrar sus creaciones al público y acompañarlas de información adicional sobre su trabajo y los oficios que representan.

Acuerdo plenario

La medida supone, además, un avance en el cumplimiento del acuerdo plenario aprobado en el mandato actual para reforzar la promoción de la artesanía local. No obstante, desde el área municipal indican que también se continúa trabajando en la búsqueda de otras posibles ubicaciones que permitan ampliar la presencia de estos productos en distintos puntos del municipio.

La creación de este espacio permanente se suma a otras iniciativas impulsadas durante los últimos meses. Entre ellas destacan los cursos de formación sobre oficios artesanos tradicionales que, por primera vez, impartirá la Empresa Insular de Artesanía en La Laguna durante los meses de junio y julio. El objetivo de estas acciones es formar, preservar, difundir y promocionar los oficios tradicionales, favoreciendo el relevo generacional y su continuidad en el tiempo.