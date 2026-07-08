26.800 euros para una rueda de prensa y 115.000 para una gala: el PP denuncia el gasto de las próximas fiestas del Cristo de La Laguna

El Partido Popular (PP) de La Laguna denuncia el elevado coste de la programación de las ‘Fiestas del Cristo 2026: 100 Años de Tradición Institucional’, cuyo presupuesto supera el millón de euros. La formación política advierte de que se han presupuestado 26.800 euros para una rueda de prensa y 115.000 para una gala. Preguntado al respecto, el grupo de gobierno (PSOE-CC) no niega las cifras.

El portavoz del PP lagunero, Juan Antonio Molina, acusa en una nota al grupo de gobierno de aprovechar la celebración histórica para “un escaparate de gasto desproporcionado y una precampaña electoral de ambas formaciones políticas”. Y critica: “Nadie pone en duda la importancia de las fiestas del Cristo, ni mucho menos el respaldo que merecen por parte de las instituciones; lo que resulta incomprensible es que el gobierno municipal haya optado por disparar el gasto hasta límites difíciles de justificar mientras cada día cierran comercios en nuestros barrios o no se suplen las necesidades de los vecinos”.

Según las cifras aportadas por los ‘populares’, en el presupuesto municipal destacan partidas de 105.000 euros destinados a una campaña de medios de comunicación, 26.800 para una rueda de prensa, 115.000 para la celebración de una gala conmemorativa, 85.600 para un espectáculo pirotécnico o 63.900 para una cabalgata.

Dinero público

“¿Cómo se le explica a un vecino que una rueda de prensa roce los 27.000 euros o entre publicidad en medios y ‘merchandising’ se gasten 158.000 euros? Estamos hablando de dinero público de los laguneros y que debe responder a sus necesidades, no a la propaganda del gobierno”, cuestiona el portavoz popular.

Molina pone el foco "en un dato que los propios presupuestos municipales revelan y es el relacionado con la dotación de un millón de euros al Fondo de Contingencia", recoge la nota. “Resulta cuanto menos curioso que la cantidad consignada coincida exactamente con el coste total previsto para las fiestas”, señala.

El líder de los populares laguneros no afirma que exista relación entre ambas partidas, pero sí cree que “el gobierno tiene la obligación de explicar con absoluta transparencia cuáles son sus prioridades y cómo se justifica semejante desembolso”.

La versión del gobierno

¿Y cuál es la postura del grupo de gobierno tras la nota de prensa del PP? El concejal de Fiestas, Dailos González, detalla que esta edición de las fiestas del Cristo de La Laguna coincide con “una efeméride excepcional y extraordinaria como es la conmemoración de los 100 años de historia desde que el Ayuntamiento de La Laguna viene organizando y promoviendo las fiestas grandes del municipio”.

“Una fecha tan especial para San Cristóbal de La Laguna merece por parte del Ayuntamiento un esfuerzo adicional para diseñar acciones y propuestas culturales específicas que queden en la memoria colectiva de la población lagunera, que serán expuestas debidamente una vez se presente la programación oficial de estos festejos”, añade.

El concejal lagunero recalca que “dentro de esta programación, se ofrecerán propuestas únicas y novedosas dentro de la historia de estas fiestas del Cristo, que buscarán poner en valor manifestaciones singulares propias de estas fiestas y actividades formativas y participativas que promuevan la implicación de los más jóvenes y garanticen el relevo generacional de esta celebración”.

“Incremento excepcional”

“Estas circunstancias excepcionales anteriormente relatadas no se pueden asumir con la dotación ordinaria que tienen normalmente estas fiestas, por lo que se solicita este incremento excepcional para brindar a la ciudadanía la conmemoración que requiere este centenario tan señalado”, agrega.

Por último, el representante municipal afirma que “en la isla de Tenerife hay algunos eventos festivos de un solo día, impulsados por administraciones locales en las que gobierna el propio Partido Popular, que han tenido un presupuesto similar y no se ha cuestionado su celebración”. Y completa: “En este caso, hablamos de casi tres semanas de celebración en las que todos los días se ofrecerá a la ciudadanía conciertos, actos religiosos, exposiciones, muestras, actividades infantiles y la recuperación de determinadas tradiciones que hemos rescatado de la memoria histórica de estas fiestas”.