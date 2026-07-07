Nueva edición de los bonos comercio para ahorrar el 50% de las compras en La Laguna
La campaña pondrá en circulación 70.000 bonos de 20 euros, de los que la ciudadanía abonará solo la mitad
El Ayuntamiento de La Laguna abre el plazo para que los establecimientos del municipio puedan adherirse a una nueva edición de la campaña Bonos Fomento al Comercio Local. Se trata de una iniciativa destinada a incentivar las compras en el comercio de proximidad y continuar apoyando al tejido empresarial del municipio. La convocatoria movilizará este año 1,4 millones de euros, de los que 700.000 euros serán aportados por el Ayuntamiento de La Laguna, mientras que el otro 50% lo abonarán los ciudadanos mediante la adquisición de los bonos.
Los establecimientos interesados dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar su solicitud de adhesión, que deberá formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Laguna. Podrán participar los negocios del pequeño comercio, la hostelería y el sector servicios que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Economía local
“Los Bonos Fomento al Comercio Local se han consolidado como una de las iniciativas más eficaces para incentivar el consumo en los establecimientos del municipio. Cada edición demuestra que apoyar al comercio de cercanía es también fortalecer el empleo, la economía local y la vida de nuestros pueblos y barrios", expresa el concejal accidental de Comercio, Fran Hernández.
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