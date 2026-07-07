La Laguna instalará tres pantallas gigantes en el Baile de Magos de San Benito para seguir el Mundial de fútbol

El Ayuntamiento de La Laguna habilitará este viernes tres pantallas gigantes, en diferentes ubicaciones del recinto que acogerá el Baile de Magos de San Benito Abad, para que la ciudadanía pueda seguir en directo el partido de fútbol que disputarán esa misma tarde, a partir de las 20:00 horas, la Selección Española y el combinado de Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial.

Desde la concejalía de Fiestas se ha informado que se ajustará la programación de actuaciones musicales, que se iban a iniciar a las 21:15 horas, con el objetivo de que nadie se pierda la intervención de las agrupaciones folclóricas y las parrandas que actuarán entre todos los escenarios dispuestos.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que “esta fórmula ya se ha desplegado en otras ocasiones históricas deportivas, como el Mundial del 2010 y la Eurocopa de 2024, que coincidió con la celebración de la Romería de San Benito Abad. Lo que pretendemos es brindar la oportunidad a la población de que disfrute de este encuentro decisivo con amigos y familiares, en un entorno único como el que nos ofrece este Baile de Magos”.

Instalación de pantallas

Una pantalla se instalará en el escenario principal ubicado a los pies de la iglesia de La Concepción, otra se ubicará en el entorno de la plaza de La Concepción o plazoleta Pedro Zerolo (cerca del antiguo torreón de luz) y la última en la calle Marqués de Celada (en el escenario de las parrandas).

El acceso al recinto se permitirá a partir de las 19:00 horas, para que cada persona acceda a su mesa con la suficiente antelación y forme parte de esta velada única que combinará música canaria, vestimentas tradicionales y una cita deportiva que podría suponer el acceso de España a las semifinales de esta cita mundialista.