Las K-Narias protagonizan en La Laguna la Gala de Exaltación a la Mujer Canaria y serán homenajeadas por su trayectoria musical

El dúo musical K-Narias será protagonista este lunes de la 38ª Gala de Exaltación a la Mujer Canaria, que se celebrará a partir de las 20:00 horas en el Teatro Leal de La Laguna. Las artistas tinerfeñas serán reconocidas por su trayectoria y por la proyección nacional e internacional alcanzada dentro de la música urbana y el reguetón.

La cita está organizada por el Orfeón La Paz dentro del programa de las Fiestas de San Benito Abad 2026 y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna. Antes de la celebración de la gala, el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, recibió a las integrantes del grupo, Gara y Loida Hernández, en un encuentro institucional celebrado en la previa del acto.

En la recepción también participaron el concejal de Fiestas, Dailos González, y el presidente del Orfeón La Paz, Esteban Afonso. El encuentro concluyó con la entrega de un obsequio conmemorativo a las cantantes.

Reconocimiento a una trayectoria musical

Luis Yeray Gutiérrez felicitó a las dos artistas y destacó que K-Narias han logrado abrirse camino en la música urbana con canciones reconocibles para varias generaciones. El alcalde subrayó que el homenaje reconoce su trabajo, su esfuerzo y su papel como referentes para muchas personas que crecieron escuchando su música.

El grupo, formado por las hermanas Gara y Loida, se convirtió en una de las propuestas canarias más reconocidas dentro del reguetón y la música urbana. Su trayectoria las ha llevado a actuar en escenarios dentro y fuera del Archipiélago, con una proyección que ha contribuido a situarlas como uno de los nombres propios del género en Canarias.

Vínculo personal con La Laguna

Durante el encuentro con el alcalde, Gara y Loida Hernández agradecieron a la organización la distinción y destacaron el significado personal que tiene para ellas participar en esta gala.

Las integrantes de K-Narias recordaron su vínculo con La Laguna, municipio en el que vivieron parte de su infancia en el barrio de La Candelaria. Ese componente local añade una dimensión especial al reconocimiento, al celebrarse en una ciudad con la que mantienen lazos personales.

Una gala con música y folclore

El acto de este lunes estará dirigido por la presentadora y guionista de documentales Mercedes Ortega. La velada incluirá varias actuaciones musicales vinculadas al folclore y a la tradición cultural canaria.

En el escenario del Teatro Leal participará la Agrupación Folclórica Real Hespérides, junto a la solista Sislena Caparrosa. También actuará la Orquesta de Pulso y Púa del Orfeón La Paz, acompañada por el timplista Pedro Izquierdo.

La clausura correrá a cargo de la Rondalla del Orfeón La Paz, entidad organizadora de la gala y una de las instituciones culturales históricas de La Laguna.

Dentro de las Fiestas de San Benito

La gala forma parte de la programación de las Fiestas de San Benito Abad 2026, una de las celebraciones más representativas del calendario festivo lagunero. San Benito reúne cada año actos religiosos, populares, musicales y tradicionales, con especial protagonismo para el folclore y la cultura canaria.

El Teatro Leal, espacio municipal de referencia para la actividad escénica y musical de la ciudad, acogerá esta edición de la gala, que vuelve a vincular el reconocimiento a mujeres canarias con una programación artística de raíz local.

La edición anterior de la Gala de Exaltación a la Mujer Canaria también se celebró en el Teatro Leal y estuvo organizada por el Orfeón La Paz con la colaboración del Ayuntamiento, dentro del calendario festivo lagunero.