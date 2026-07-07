Cañas & Camarones vuelve a Bajamar con gastronomía marinera, música y comercio local

Bajamar volverá a ser el próximo 11 de julio punto de encuentro para la gastronomía marinera, la música en directo y el comercio local con la celebración de la tercera edición de Cañas & Camarones, un evento que se desarrollará en el entorno de las piscinas de Bajamar entre las 12:00 y las 21:00 horas.

La cita, impulsada en la costa de La Laguna, reunirá propuestas gastronómicas vinculadas al camarón y al producto pesquero de cercanía, seis actuaciones musicales, un market formado por trece marcas locales y la participación de establecimientos especializados en cocina marinera. La organización mantiene así un formato pensado para atraer tanto a vecinos como a visitantes durante una jornada de verano junto al mar.

La presentación oficial tuvo lugar este lunes en la Casa de los Capitanes, con la participación del concejal accidental de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes; y la directora creativa de Marcha Go, Estefanía Lima.

Un evento nacido en torno a Bajamar

Cañas & Camarones nació vinculado al 60 aniversario de la declaración de Bajamar como Destino de Interés Turístico. Tres ediciones después, el evento se ha consolidado como una de las principales citas del verano en la costa lagunera.

Fran Hernández señaló que la iniciativa ha logrado unir turismo, gastronomía, comercio local y sector pesquero en torno a un producto muy ligado a la identidad del enclave. El concejal defendió que el evento contribuye a generar actividad económica y a mostrar el potencial de la costa de La Laguna.

Hernández también destacó el cambio de fecha al 11 de julio, una decisión adoptada para hacer coincidir la cita con el momento de mayor captura del camarón y garantizar, según explicó, la calidad del producto protagonista.

Horario y programación de Cañas & Camarones

La programación se desarrollará durante nueve horas, desde el mediodía hasta la noche, en el entorno de las piscinas naturales de Bajamar. La jornada combinará gastronomía, música, mercado local y actividades orientadas a dinamizar la zona.

La directora creativa de Marcha Go, Estefanía Lima, explicó que esta tercera edición mantiene la esencia del evento, pero incorpora mejoras en la experiencia para el público. Entre las novedades figuran nuevos establecimientos gastronómicos, un market con trece marcas de distintos sectores y una programación musical continuada.

Gastronomía marinera y producto de cercanía

El camarón será el gran protagonista de la jornada. La propuesta gastronómica girará en torno al producto pesquero de proximidad y a la cocina marinera, con la participación de restaurantes y establecimientos especializados.

El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, subrayó que el camarón forma parte de la identidad del litoral y del trabajo diario de las personas vinculadas a la pesca. A su juicio, este tipo de iniciativas ayuda a acercar ese patrimonio a la ciudadanía y a poner en valor un producto ligado a las costas canarias.

Comercio local y turismo en la costa lagunera

Además de la oferta gastronómica, Cañas & Camarones contará con un market de trece marcas locales. El objetivo es que la jornada sirva también como escaparate para pequeños comercios, creadores y emprendedores.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó el valor natural y paisajístico de Bajamar y defendió que eventos de este tipo enriquecen la experiencia de quienes visitan la zona. También señaló que la conexión entre turismo y economía local resulta clave para avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo.

El área turística de Bajamar forma parte de la oferta litoral del municipio de La Laguna, con piscinas naturales, paisaje costero y una actividad vinculada al ocio, la restauración y el uso público del litoral.