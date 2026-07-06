Triana Déniz y Milagros Báez, elegidas romeras Infantil y de Mayores de San Benito 2026

Triana Déniz y Milagros Báez han sido elegidas Romera Infantil y Romera de los Mayores, respectivamente, de las Fiestas de San Benito Abad 2026. La elección tuvo lugar este domingo en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna, en una gala que completó la representación oficial de esta edición de los festejos.

La jornada llegó después de la elección, el sábado, de María Cristina Déniz como Romera Mayor de las Fiestas y de la Romería Regional de San Benito Abad 2026. Entre las dos galas celebradas durante el fin de semana participaron 57 candidatas en las distintas categorías.

En la categoría infantil, acompañarán a Triana Déniz como damas de honor Attenya Chinea, Sara Adriana Pérez, Alyson Rosell y Marina Chávez. / Ayuntamiento de La Laguna

En la categoría infantil, acompañarán a Triana Déniz como damas de honor Attenya Chinea, Sara Adriana Pérez, Alyson Rosell y Marina Chávez. En la categoría de Mayores, la corte de honor de Milagros Báez estará formada por Rosa María Fragoso, Elsa Amada Fernández, Jacqueline Sinisterra y Candelaria Delgado.

La gala incluyó el VIII Memorial Pedro Molina

El acto estuvo dirigido por el periodista Alexis Hernández e incluyó el VIII Memorial Pedro Molina, dedicado en esta edición a José Manuel Izquierdo de la Cruz, ‘Tato’. El homenaje reconoció su vinculación con los oficios tradicionales del municipio.

El memorial forma parte de la programación de San Benito y busca destacar el papel de personas relacionadas con la transmisión de conocimientos y prácticas vinculadas al mundo rural, la cultura popular y las tradiciones laguneras.

La gala contó también con actuaciones musicales y folclóricas. Participaron la Asociación Músico-Cultural Minfaya, con los solistas Alejandro Díaz, Besay Díaz y Leirem Ramos; el grupo de baile de la Escuela Infantil Princesa Iraya; y la Agrupación Los Benahoare, de La Palma, con las solistas Miriam Reyes y Virginia Rodríguez.

En la categoría de Mayores, la corte de honor de Milagros Báez estará formada por Rosa María Fragoso, Elsa Amada Fernández, Jacqueline Sinisterra y Candelaria Delgado. / Ayuntamiento de La Laguna

El Ayuntamiento destaca la participación de las candidatas

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Fiestas, Dailos González, destacaron la elevada participación registrada en esta edición y el detalle de las indumentarias tradicionales que lucieron las candidatas.

Ambos representantes municipales subrayaron también la respuesta del público durante el fin de semana. El Teatro Leal completó su aforo en las dos galas de elección, en las que desfilaron aspirantes de las categorías Mayor, Infantil y Mayores.

El Teatro Leal es uno de los espacios culturales principales de La Laguna y acoge programación escénica, musical y festiva a lo largo del año. Su uso para estas galas refuerza el peso de las Fiestas de San Benito dentro del calendario cultural del municipio.

San Benito entra en su semana principal

Con la elección de las romeras de todas las categorías, las Fiestas de San Benito Abad 2026 afrontan ahora su semana grande. Entre los actos más destacados figuran el Baile de Magos, previsto para la noche del viernes, y la Romería Regional de San Benito Abad, que se celebrará el próximo domingo.

La Romería de San Benito es una de las citas tradicionales más relevantes de La Laguna. Reúne cada año a carretas, agrupaciones folclóricas, parrandas y participantes con indumentaria tradicional de distintas islas.

Según la programación municipal, esta edición cuenta con más de 40 actividades dirigidas a diferentes públicos. La Romería Regional está prevista para el 12 de julio y contará con alrededor de 80 carretas y carritos y cerca de 40 agrupaciones folclóricas.