La Policía Local de La Laguna multiplica las multas por drogas tras activar controles vecinales

La Policía Local de San Cristóbal de La Laguna, bajo la coordinación de la concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, ha intensificado la vigilancia en las calles con el despliegue de varios operativos especiales de refuerzo durante este último fin de semana. Las intervenciones policiales se han concentrado en zonas estratégicas del municipio tinerfeño donde los propios residentes habían denunciado un repunte de incidencias, vinculadas principalmente a la tenencia y consumo de drogas o sustancias estupefacientes en la vía pública.

Estos dispositivos de seguridad ciudadana se han saldado con la redacción de unas 20 actas de sanción solo en los últimos días. Con este nuevo balance, las actuaciones preventivas desarrolladas a lo largo del presente año bajo el proyecto paraguas 'La Laguna Segura' ya superan la barrera de las 80 multas acumuladas.

Plan de seguridad vecinal en los seis distritos de La Laguna

El diseño de estos despliegues de la Policía Local responde de manera directa a las demandas de los propios barrios. El concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio lagunero, Badel Albelo, ha detallado que estas intervenciones son el resultado de la cooperación estrecha con el tejido asociativo del municipio: "Estos dispositivos responden a las peticiones directas que nos han trasladado algunas asociaciones vecinales de los seis distritos, en diferentes reuniones mantenidas recientemente con representantes de la propia Policía Local y de este Departamento".

A través de estos encuentros periódicos, el Ayuntamiento de La Laguna busca estrechar la colaboración con la ciudadanía, conociendo en primera persona los problemas de seguridad que preocupan a los residentes para ajustar las patrullas y reforzar, en caso de ser necesario, las labores de inspección y sanción.

Zonas calientes: El Cuadrilátero, Finca España, Guamasa y San Matías

Las actas por infracciones relacionadas con estupefacientes tramitadas este fin de semana se concentraron en varios de los principales núcleos residenciales y de ocio nocturno del municipio. Entre los puntos con mayor vigilancia policial destacan:

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