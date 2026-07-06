El Partido Popular acusa al gobierno de La Laguna de "rendirse" con el futuro del Mercado municipal

El Partido Popular de La Laguna acusa al grupo de gobierno municipal de "rendirse" con el futuro Mercado y de consolidar su ubicación provisional tras conocerse la inversión prevista para renovar las carpas y lonas del actual recinto.

El portavoz popular, Juan Antonio Molina, sostiene que los 400.000 euros destinados a esta actuación, junto a otros 7.500 euros para aire acondicionado, evidencian que el Ayuntamiento asume que el regreso del Mercado a la plaza del Adelantado no será inmediato.

Críticas por la inversión en el recinto provisional

A su juicio, este gasto contradice el compromiso anunciado hace años de recuperar el enclave histórico del mercado lagunero. Molina recuerda que el traslado se produjo en 2007 y critica que, siete años después de las promesas del actual gobierno local, no se haya avanzado de forma suficiente en las actuaciones previas necesarias.

Afirman que invertir en mejorar unas instalaciones que el propio gobierno definió como provisionales supone "perpetuar" esa situación y genera frustración entre comerciantes y vecinos.

El PP solicita un calendario claro

"El Gobierno admite con los hechos que ha renunciado al proyecto que vendió como prioridad", concluye el portavoz popular, que acusa al alcalde y a su equipo de falta de planificación a largo plazo.

La formación pide explicaciones públicas, transparencia y un calendario claro sobre el futuro del mercado municipal lagunero.