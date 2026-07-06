El paro cae en La Laguna hasta las 10.944 personas desempleadas

La Laguna cerró junio con 10.944 personas desempleadas registradas, según los datos publicados por el Observatorio Canario de Empleo (OBECAN). La cifra supone una bajada del 6,4% respecto al mismo mes del año anterior y deja al municipio con 750 parados menos que hace doce meses.

La evolución también fue positiva en la comparación mensual. En mayo, el municipio contabilizaba 11.084 personas en paro, por lo que junio se cerró con 140 desempleados menos y una reducción del 1,3%.

El descenso confirma una tendencia favorable en el mercado laboral lagunero, aunque el análisis de los datos muestra que el desempleo sigue afectando con más intensidad a determinados perfiles, especialmente a las mujeres, a las personas mayores de 45 años y a quienes llevan más tiempo buscando trabajo.

El Ayuntamiento destaca la evolución del empleo

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, valoró la bajada del desempleo y afirmó que el municipio continúa consolidando una evolución positiva del empleo. El regidor vinculó esta tendencia al dinamismo económico local y al trabajo conjunto entre administraciones, tejido empresarial y agentes sociales.

Gutiérrez señaló que cada persona que sale de las listas del paro representa “una oportunidad de futuro” y defendió la necesidad de seguir reforzando las políticas orientadas a generar actividad económica y empleo de calidad.

En la misma línea, el concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que los datos de los últimos meses reflejan resultados positivos en las acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción laboral.

Galván advirtió, no obstante, de que el municipio debe mantener el foco en los colectivos con más dificultades para acceder al mercado de trabajo, especialmente las personas mayores de 45 años y los parados de larga duración.

Servicios y comercio concentran la mayor parte del desempleo

El análisis por sectores económicos muestra que el mayor volumen de personas desempleadas se concentra en el bloque del resto de los servicios, que representa el 53% del total.

A continuación se sitúa el comercio, con el 19% de las personas inscritas como demandantes de empleo. La hostelería concentra el 13%, seguida de la construcción, con el 9%. La industria supone el 4% y la agricultura, el 1%.

Estos datos reflejan el peso del sector servicios en la estructura económica del municipio y también en su mercado laboral. La Laguna combina actividad administrativa, comercial, educativa, turística, cultural y de servicios, lo que explica que buena parte del desempleo registrado esté vinculado a estas ramas.

El concejal accidental de Comercio y Turismo, Fran Hernández, sostuvo que la evolución de los datos muestra la capacidad del comercio, la hostelería y el conjunto de la economía local para generar oportunidades laborales. Hernández defendió la importancia de seguir apoyando al comercio de proximidad, a los autónomos y a las pequeñas empresas.

Las ocupaciones más demandadas

Por ocupaciones, el mayor grupo entre las personas desempleadas corresponde a trabajadores de los servicios y vendedores, que representan el 35,40% del total.

En segundo lugar se sitúan las ocupaciones elementales, con el 26,57%. Este grupo incluye perfiles laborales con menor nivel de cualificación formal y suele estar muy relacionado con actividades de servicios, limpieza, apoyo, logística o tareas auxiliares.

El tercer bloque corresponde a empleados contables, administrativos y de oficina, que suponen el 10,73% de las personas desempleadas registradas en el municipio.

El perfil del desempleo en La Laguna

El perfil predominante entre las personas desempleadas de La Laguna sigue siendo el de una mujer mayor de 45 años.

Las mujeres representan el 57,47% del total de personas inscritas como demandantes de empleo. Por edad, el grupo de 45 años o más concentra el 61,48% del desempleo registrado.

El nivel formativo también marca diferencias. Las personas con estudios de educación primaria representan el 46,08% del total, mientras que quienes cuentan con educación secundaria suponen el 37,47%.

Casi la mitad son parados de larga duración

Otro dato relevante es el peso del paro de larga duración. El 46,79% de las personas desempleadas registradas en La Laguna lleva un periodo prolongado buscando empleo.

Este colectivo requiere una atención específica, ya que la permanencia en el desempleo durante mucho tiempo puede dificultar el regreso al mercado laboral. Las administraciones suelen concentrar en este grupo buena parte de las medidas de orientación, formación y acompañamiento.