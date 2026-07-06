María Cristina Déniz, elegida Romera Mayor de San Benito Abad 2026

María Cristina Déniz se convirtió este sábado, 4 de julio, en la Romera Mayor de las Fiestas y de la Romería Regional de San Benito Abad 2026. La joven, representante del Grupo Achamán, fue elegida entre 30 candidatas durante una gala celebrada en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna, que registró un lleno absoluto para una de las citas más esperadas del programa festivo.

Déniz lució un vestido tradicional de mujer de Tenerife y recibió el Bastón Floral de manos del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, en el escenario del histórico teatro lagunero. El acto reunió a numeroso público y sirvió para mostrar una amplia representación de la vestimenta tradicional canaria.

El jurado de esta edición estuvo presidido por el investigador Julio Torres. Tras la valoración de las aspirantes, fueron designadas damas de honor Guiayara Magín, Paola Díaz, Esmeralda Alexia Cabrera y Sofía María Palenzuela.

Una gala con lleno absoluto en el Teatro Leal

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez felicitó a la nueva Romera Mayor y al resto de participantes por el trabajo realizado durante la gala. El regidor destacó que las candidatas desfilaron con indumentarias tradicionales que llenaron de color y cultura canaria el Teatro Leal.

Gutiérrez señaló que este acto marca un momento relevante dentro de la agenda oficial de las Fiestas de San Benito y refleja la expectación que la celebración mantiene entre la ciudadanía lagunera. La Romería de San Benito Abad es una de las grandes citas tradicionales del municipio y se celebra en julio, con actos que combinan folclore, participación popular y devoción.

Reconocimiento al trabajo de candidatas, artesanos y entidades

El concejal de Fiestas, Dailos González, puso en valor la implicación de las candidatas, así como el trabajo de las artesanas y artesanos responsables de la elaboración de los trajes tradicionales. También destacó el respaldo de empresas y entidades que apoyaron a las jóvenes participantes.

La jornada comenzó con el habitual paseo romero por la zona centro de La Laguna, antes de la celebración de la gala en el Teatro Leal. Este recorrido forma parte del ambiente previo a la elección y permite acercar la tradición a las calles del casco histórico.

Folclore y música canaria en la elección de la Romera Mayor

La gala contó con una amplia presencia musical desde su inicio. Actuaron artistas procedentes de distintas islas, entre ellos Manolo Estupiñán, de Gran Canaria; Almudena Hernández, de Lanzarote; Isabel González, de Tenerife; Inma Leal, de La Palma; Melany López, de El Hierro; Tomas Perera, de Fuerteventura; y la cantante venezolana Luz Yamelín Rivero.

El programa artístico incluyó también la participación de los coros y danzas de La Gomera, junto a tambores herreños y bailadores de Tenerife. La música tuvo además otros momentos destacados con una banda en directo dirigida por el timplista majorero Víctor Estárico y la actuación del músico ST. Pedro.