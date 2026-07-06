La Banda San Sebastián de Tejina celebra su centenario con un año de música y actos culturales

La Banda San Sebastián de Tejina ha puesto en marcha el programa de actividades con el que conmemorará sus 100 años de trayectoria. La agenda, que se desarrollará a lo largo del año con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, incluye conciertos, actividades formativas, exposiciones, encuentros vecinales y homenajes.

La primera cita tuvo lugar el pasado sábado en el Teatro Unión Tejina, donde se celebró un concierto dentro del primer Curso de Perfeccionamiento Instrumental. En esta actividad participaron los profesores Javier Llopis, Orestes de Armas, Adán Delgado, Eloísa González y Francisco García.

La programación fue presentada previamente en la Casa de los Capitanes, en un acto institucional en el que la presidenta de la Agrupación Cultural San Sebastián señaló que el aniversario busca reconocer el camino recorrido y, al mismo tiempo, reforzar el futuro de la música y la cultura en el pueblo.

De los primeros ensayos a una entidad cultural de referencia

La Banda San Sebastián fue fundada en 1926 por un grupo de vecinos que querían crear una formación musical estable en Tejina. Sus primeros ensayos se realizaron en el Salón de Plátanos de don José Alejo, en El Ramal.

El proyecto fue creciendo con el apoyo de la ciudadanía y en 1948 se constituyó formalmente la primera Junta Directiva. La construcción de una sede propia permitió ampliar la actividad de la agrupación, que con el paso del tiempo incorporó espacios e iniciativas como una biblioteca, un teatro, una emisora de radio, un salón de actos y la actual Escuela de Música.

La entidad ha mantenido durante décadas una relación estrecha con las celebraciones populares del municipio, especialmente con las fiestas en honor a San Bartolomé. Su presencia musical forma parte del calendario festivo de Tejina y de actos tradicionales como los Corazones, una de las señas de identidad del pueblo.

Presentación del programa de actividades de la Banda San Sebastián de Tejina por su centenario / Ayuntamiento de La Laguna

El Ayuntamiento destaca su aportación al municipio

Los concejales de Cultura y Fiestas, Adrián del Castillo y Dailos González, pusieron en valor la participación de la agrupación en numerosos actos celebrados en La Laguna. Ambos representantes municipales destacaron su papel en la conservación de las tradiciones y en la actividad cultural de los distintos distritos.

La banda también ha contribuido a la formación musical de varias generaciones. A través de su Escuela de Música y de su actividad ordinaria, ha acercado la práctica instrumental a jóvenes del entorno y ha favorecido la transmisión de valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo.

Conciertos, exposición y homenaje a músicos fallecidos

El programa del centenario incluye una exposición dedicada a la historia de la banda, una Semana Cultural por Santa Cecilia organizada junto a asociaciones culturales y musicales de Tejina, un encuentro vecinal en la plaza del pueblo y un homenaje a los músicos fallecidos y a las personas que han contribuido al desarrollo de la Agrupación Cultural San Sebastián.

Uno de los actos destacados se celebrará durante las próximas fiestas patronales de San Bartolomé, con un concierto extraordinario junto a Los Sabandeños. La agenda incorporará también un Concierto Extraordinario de Navidad con la Escuela de Música.

El cierre de la programación tendrá lugar en el Teatro Leal, con un concierto que reunirá a directores y músicos vinculados a la Banda San Sebastián a lo largo de su historia.

Reconocimientos a lo largo de su trayectoria

Durante su recorrido, la Banda San Sebastián de Tejina ha recibido distintos reconocimientos. Entre ellos figuran varios premios obtenidos en los años cincuenta en Santa Cruz de Tenerife y el primer premio nacional logrado en el Certamen de Bandas de Dosbarrios en 2009.

Desde la agrupación destacan que uno de sus principales valores sigue siendo la continuidad generacional, con nuevos músicos que se incorporan a una entidad nacida del impulso vecinal y mantenida durante décadas por el compromiso de sus integrantes.