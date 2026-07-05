¿Necesita un taladro solo para un día?: La Laguna prepara una red de objetotecas

¿Usted necesita un taladro para utilizarlo una sola vez? ¿Le hace falta una escalera para colocar un par de lámparas? El Ayuntamiento de La Laguna viene trabajando en un proyecto que daría solución a esas necesidades sin coste o a bajo precio. Se trata de las objetotecas, que ofrecen un sistema organizado de préstamo de utensilios que permite reutilizar en lugar de comprar. La iniciativa fue aprobada por el Pleno municipal en octubre de 2023 tras una moción presentada por Unidas se Puede y parecía que había dormido ese sueño de los justos en el que quedan muchas mociones. Sin embargo, desde el grupo de gobierno (PSOE-CC) sostienen que se encuentra en fase de desarrollo.

El proyecto pretende incorporar al ámbito municipal un modelo que ya funciona en distintas ciudades europeas y que se enmarca dentro de las políticas de economía circular y prevención de residuos. Su objetivo es facilitar el acceso temporal a herramientas y pequeños electrodomésticos o determinados elementos de apoyo personal cuya utilización suele ser esporádica, con lo que se evitan compras innecesarias y se alarga la vida útil de los objetos.

El concejal de Promoción y Desarrollo Local y Medio Ambiente, Domingo Galván (CC), explica que el Ayuntamiento ha centrado sus esfuerzos en el análisis técnico del modelo de servicio. El edil señala que la implantación de las objetotecas requiere definir con precisión aspectos esenciales como el sistema de préstamo, las garantías sobre los utensilios, el modelo de gestión, su encaje administrativo y la regulación normativa que deberá amparar el funcionamiento del servicio. En estos momentos, añade, el consistorio trabaja en dotar al proyecto de todas las garantías jurídicas necesarias antes de su puesta en marcha.

Acciones de sensibilización

Mientras avanza esa fase administrativa, se están organizando diferentes acciones de sensibilización dirigidas tanto a escolares como a asociaciones vecinales, detalla Galván. Entre ellas figuran talleres destinados a fomentar la cultura del intercambio y de la reutilización, así como actividades prácticas para enseñar a reparar pequeños utensilios domésticos y prolongar su vida útil.

De forma paralela, el Ayuntamiento también estudia la posibilidad de colaborar con el Cabildo de Tenerife mediante el servicio Trueca, una aplicación diseñada para favorecer el intercambio de objetos entre la ciudadanía utilizando como apoyo la red insular de puntos limpios fijos. Según explica el concejal, esta herramienta podría servir como complemento temporal mientras se desarrolla el modelo propio previsto para La Laguna.

La propuesta aprobada en 2023 partía de un diagnóstico compartido por la comunidad científica sobre la necesidad de reducir el ritmo de producción y consumo de bienes en un contexto marcado por la limitación de los recursos naturales y la emergencia climática. La moción defendía que prolongar la vida útil de los objetos constituye una de las medidas más eficaces para disminuir la generación de residuos y reducir el impacto ambiental asociado tanto a la fabricación como a la eliminación de productos.

Economía circular

El documento también vinculaba las objetotecas con los principios de la economía circular impulsados tanto por la Unión Europea como por la legislación española, especialmente la Ley 7/2022 de residuos, que promueve la reutilización frente al consumo de nuevos materiales.

Más allá del componente ambiental, la iniciativa incorpora un importante enfoque social. El préstamo de herramientas o utensilios permitiría que cualquier vecino pudiera acceder temporalmente a objetos cuyo coste de adquisición puede resultar elevado para muchas familias, lo que favorece la igualdad de oportunidades sin necesidad de realizar un desembolso económico para un uso puntual.

La moción planteaba igualmente que el futuro servicio tuviera carácter universal para toda la población residente en el municipio y contemplara distintas fórmulas de cesión: préstamo gratuito, sistemas con fianza o, en determinados casos, modalidades de alquiler dependiendo del tipo de herramienta.

Recuperación y reparación

Otra de las propuestas consistía en nutrir parcialmente el catálogo de objetos mediante la recuperación y reparación de utensilios procedentes de puntos limpios o cedidos voluntariamente por particulares, para permitir una segunda vida para materiales que todavía conservan utilidad.

El texto aprobado por el Pleno recogía la necesidad de desarrollar una ordenanza municipal específica que regule el funcionamiento del servicio, establezca las condiciones de préstamo, determine las posibles garantías económicas y contemple bonificaciones para personas con menores recursos cuando proceda.