La Laguna apoya con una aportación económica la creación de vehículos eléctricos

Apoyo local para impulsar la formación y la innovación tecnológica. El Ayuntamiento de La Laguna ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL) para respaldar una nueva edición del proyecto Fórmula Student. Se trata de una iniciativa formativa que permite al alumnado universitario diseñar, desarrollar y fabricar un vehículo eléctrico de competición como parte de su aprendizaje práctico.

El acuerdo, suscrito por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el gerente de la FGULL, Julio Brito, contempla una aportación municipal de 12.000 euros, destinada a sufragar parte de los componentes técnicos, el equipamiento especializado y otros recursos necesarios para el desarrollo del prototipo y su participación en competiciones universitarias.

El alcalde destacó que este convenio «es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con el talento que se forma en nuestro municipio y con aquellos proyectos que aúnan conocimiento, investigación e innovación». En este sentido, señaló que «La Laguna cuenta con una universidad de referencia y queremos seguir estrechando la colaboración institucional para que el alumnado disponga de más oportunidades de aplicar sus conocimientos en proyectos reales que, además, contribuyen al desarrollo tecnológico y a una movilidad más sostenible».

Complentar la formación

Por su parte, el concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, explicó que esta colaboración «permite que los estudiantes complementen su formación académica con una experiencia práctica de enorme valor, trabajando en equipo y enfrentándose a retos muy similares a los que encontrarán en su futuro profesional». Asimismo, añadió que Fórmula Student representa una forma de aprender basada en la innovación, el esfuerzo y la resolución de problemas. Según dijo, son «valores que desde el Ayuntamiento queremos seguir apoyando a través de iniciativas que conecten la educación con las necesidades reales del mercado laboral».

El proyecto en cuestión está dirigido al alumnado de grado, máster y doctorado de distintas titulaciones de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Laguna, que trabaja de forma multidisciplinar en el diseño, fabricación y puesta a punto de un monoplaza eléctrico para competir en pruebas universitarias de carácter internacional.

La aportación municipal contribuirá a facilitar la adquisición de materiales, sistemas electrónicos, componentes mecánicos y equipamiento técnico indispensable para el desarrollo del vehículo, así como para afrontar las exigencias técnicas y reglamentarias de las competiciones en las que participa el equipo.