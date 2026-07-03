Razas autóctonas, arrastre y música en FAGATE 2026 en La Laguna

La Feria Agroganadera de Tenerife (FAGATE) volverá a celebrarse en La Laguna del 15 al 19 de julio con una programación de más de 100 actividades vinculadas al sector primario, la ganadería, las razas autóctonas canarias, la gastronomía local, la artesanía y las tradiciones rurales.

La cuarta edición de esta cita tendrá lugar en la Casa del Ganadero, en San Diego, y reunirá durante cinco días charlas, exposiciones, muestras de animales, jornadas técnicas, ponencias, mercados temáticos, conciertos, espectáculos ecuestres, pruebas de arrastre y actividades familiares.

El programa oficial fue presentado este jueves con la participación del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el consejero delegado de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González; el viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García; el segundo teniente de alcalde de Los Realejos, José David Cabrera; la concejala lagunera de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma; el presidente de AGATE, José Manuel Expósito; y el presidente de la Federación de Arrastre Canario, Santiago Cacho.

Una feria para poner en valor el campo canario

FAGATE se ha consolidado en el calendario lagunero como un punto de encuentro para el sector agroganadero y como una ventana para acercar la realidad del campo a la ciudadanía.

Luis Yeray Gutiérrez destacó que la feria permite reivindicar la importancia del sector primario y reconocer el trabajo de quienes se dedican a esta actividad. El alcalde subrayó también el papel de la cita en la defensa de las razas autóctonas canarias, a las que se refirió como un símbolo de las raíces del Archipiélago y del esfuerzo de generaciones de ganaderos por preservar este patrimonio.

La Laguna llega a esta edición con un peso destacado en el ámbito ganadero. El municipio cuenta, según recordó el Ayuntamiento, con la cabaña de vaca canaria más importante del Archipiélago, un recurso que abre oportunidades para la investigación, la innovación y el fortalecimiento del medio rural.

Razas autóctonas, patrimonio genético de Canarias

Uno de los ejes principales de FAGATE será la exposición de razas autóctonas de Canarias, un patrimonio genético propio del Archipiélago. Estas razas se han adaptado durante generaciones a las condiciones del territorio insular y han sido clave para el desarrollo de la actividad ganadera.

Presentación de la Feria Agroganadera de Tenerife / Ayuntamiento de La Laguna

El presidente de AGATE, José Manuel Expósito, agradeció el respaldo institucional a la feria y animó a la ciudadanía a visitar la muestra. Expósito destacó que los animales presentes en FAGATE forman parte de un patrimonio genético que solo se encuentra en Canarias y que ha sido fundamental para la supervivencia y evolución del sector primario.

El Gobierno de Canarias considera las razas autóctonas una seña de identidad de la ganadería canaria y un almacén genético que debe conservarse por su valor económico, social y medioambiental.

Más de 100 propuestas del 15 al 19 de julio

La programación arrancará el 15 de julio con el Día de la Chikillada, una jornada dirigida a los más pequeños que se desarrollará de 10:00 a 15:00 horas. La actividad incluirá talleres, pintura, manualidades y juegos tradicionales.

A partir de ahí, la feria desplegará una agenda amplia con pruebas de arrastre, muestras y exposiciones de razas, masterclass, arte efímero, gastromercado, pintacaras, conciertos, espectáculos ecuestres, acciones formativas sobre reciclaje y reducción del desperdicio alimentario, puestos de artesanía, charlas con especialistas y concursos.

La web oficial de la Feria Agroganadera de Tenerife recoge actividades como concursos morfológicos de caprino, ovino, bovino y equino, talleres gastronómicos, muestra de razas autóctonas y gastromercado en la Casa del Ganadero.

Arrastre, tradición y música

El presidente de la Federación de Arrastre Canario, Santiago Cacho, fue el encargado de desgranar algunos de los actos destacados. Cacho definió FAGATE como la feria de razas autóctonas canarias más importante del Archipiélago y una de las citas más relevantes de España por la variedad de especies representadas.

Entre los actos ya emblemáticos figura la XX Noche de los Burros, prevista para el 16 de julio. Esta edición estará dedicada al presa canario, una raza vinculada a la historia ganadera y rural de las Islas.

La música también tendrá un papel destacado. El 19 de julio, a partir de las 15:00 horas, actuará el grupo canario Achamán, que celebra este año su 50 aniversario y ofrecerá un repertorio centrado en su trayectoria.

Los Realejos y La Gomera, invitados

La edición de este año contará con Los Realejos como municipio invitado. José David Cabrera señaló que supone un honor para la localidad participar en FAGATE y avanzó que el municipio aportará su sello gastronómico, con productos de kilómetro cero vinculados a la ganadería y la agricultura local.

Además, el Cabildo de La Gomera participará como institución insular invitada. La presencia de ambas administraciones amplía el alcance territorial de la feria y refuerza su carácter regional dentro del sector primario canario.

Una jornada para mayores y el premio Pedro Molina

FAGATE también incluirá una jornada del Foro Económico y Social de La Laguna dedicada a las personas mayores. La actividad girará en torno a cuatro talleres relacionados con el folclore y alimentos tradicionales como el gofio o el almogrote.

El Foro Económico y Social ya había anunciado una nueva edición de su iniciativa dedicada a las personas mayores dentro del programa de la Feria Agroganadera de Tenerife 2026 en la Casa del Ganadero.

En el marco de esta colaboración, se entregará el premio Pedro Molina, que alcanza este año su cuarta edición.