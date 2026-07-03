Limpieza y reparación para el monumento a Los Sabandeños, en La Laguna
Los trabajos forman parte del plan municipal de recuperación de esculturas
El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado los trabajos de restauración del monumento Homenaje a Los Sabandeños con la instalación de los andamios que permitirán abordar la intervención prevista sobre esta emblemática obra de Fernando García Ramos, erigida en 1986 en la Punta del Hidalgo. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 5.938 euros, forma parte de la segunda fase del Programa municipal de restauración de esculturas, bustos y monumentos en espacios públicos. Se trata de un plan que este año alcanzará casi 150.000 euros de inversión.
La obra, situada en un punto de tránsito obligado en la entrada de La Punta, presenta suciedad generalizada, manchas del tiempo y múltiples grietas superficiales. Estas patologías afectan a la lectura estética de la pieza, realizada en cemento reforzado con fibra de vidrio de circonio y asentada sobre una base de hormigón revestida en piedra natural.
Lavado superficial
La intervención, ejecutada por el equipo profesional de Esculturas Bronzo, se centrará en la recuperación estética y en la mejora de la lectura de la obra, mediante lavado superficial con agua a presión, cepillos y jabón, así como el empaste de grietas superficiales. También se incorporará una nueva placa de bronce de 70 por 45 centímetros, con idéntico texto a la estela de madera original, muy deteriorada, y se realizará el repatinado del timple de bronce que forma parte del conjunto escultórico.
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