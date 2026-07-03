La Laguna prepara el dispositivo de seguridad para el Baile de Magos y la Romería de San Benito 2026

El Ayuntamiento de La Laguna ha diseñado el dispositivo de seguridad que se desplegará durante los principales actos de las Fiestas de San Benito Abad 2026, con especial atención al Baile de Magos, previsto para el 10 de julio, y a la Romería Regional, que se celebrará dos días después, el 12 de julio.

La reunión de coordinación tuvo lugar este jueves, 2 de julio, y reunió a representantes de distintas áreas municipales y de los cuerpos y equipos de intervención que participarán en el operativo. El objetivo del dispositivo será garantizar la seguridad, ordenar la movilidad y facilitar el desarrollo de unos actos que cada año congregan a miles de personas en el casco histórico de La Laguna.

Presentación de las fiestas y romería de San Benito en San Cristóbal de La Laguna. / Arturo Jiménez

El encuentro estuvo presidido por el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, acompañado por el concejal de Fiestas, Dailos González, personal técnico de ambas áreas y representantes de Policía Nacional, Protección Civil, Policía Local de La Laguna y Guardia Civil.

Más de 60 servicios policiales

El operativo previsto para las fiestas contará con más de 60 servicios policiales distribuidos entre los diferentes actos del programa. Cada dispositivo contará con sus correspondientes puestos de mando, vehículos de seguridad y recursos de intervención.

Albelo explicó que la finalidad es velar por el bienestar de vecinos, vecinas y visitantes, además de regular el tráfico, facilitar la movilidad y asegurar el normal desarrollo de los eventos festivos.

El edil subrayó que la planificación se centrará especialmente en los actos que prevén una mayor concentración de público. En el caso de San Benito, esa atención se dirige al Baile de Magos y a la Romería Regional, dos de las citas más multitudinarias y representativas de la celebración.

Baile de Magos y Romería Regional, los actos principales

El Baile de Magos se celebrará el viernes 10 de julio en el entorno de la iglesia de La Concepción y la calle Marqués de Celada. El Ayuntamiento ha habilitado este año 670 mesas, una cifra que no podrá ampliarse por los requisitos del dispositivo de seguridad. La reserva de mesas se abrió esta semana a través de la plataforma habilitada para el evento.

La Romería Regional de San Benito Abad tendrá lugar el domingo 12 de julio y volverá a llenar el casco lagunero de carretas, parrandas, agrupaciones folclóricas y público. Según la información municipal, esta edición contará con unas 80 carretas y carritos y cerca de 40 agrupaciones folclóricas.

González recordó la importancia de reforzar la seguridad en estas citas. El concejal de Fiestas señaló que la Romería Regional congregó el pasado año a unas 18.000 personas, entre participantes del recorrido y público distribuido por las calles del casco histórico.

Tráfico, movilidad y transporte público

Como en años anteriores, los actos principales de San Benito implicarán cortes y modificaciones de tráfico en diferentes puntos del municipio. También podrán producirse limitaciones de circulación, cambios en estacionamientos y reubicaciones temporales de paradas de guaguas o taxis.

El Ayuntamiento comunicará estas alteraciones mediante bandos municipales, que estarán disponibles para la ciudadanía en la web corporativa. En ediciones anteriores, el Consistorio ya ha utilizado este sistema para informar de los cortes de tráfico y de los cambios asociados a la organización de las mesas, escenarios y recorridos festivos.

Coordinación entre cuerpos de seguridad

El dispositivo se diseñará con la participación de diferentes cuerpos y servicios de intervención. La presencia de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil permitirá cubrir distintos ámbitos de actuación, desde el control del tráfico y la seguridad ciudadana hasta la asistencia en caso de incidencias.

Los puestos de mando facilitarán la coordinación durante los eventos y permitirán una respuesta más rápida ante cualquier situación que pueda producirse. La organización también contará con vehículos de intervención y recursos distribuidos por los puntos de mayor actividad.

Unas fiestas con más de 40 actos

Las Fiestas de San Benito Abad 2026 cuentan este año con más de 40 propuestas para diferentes públicos. La programación incluye actos culturales, religiosos, folclóricos y populares vinculados a una de las celebraciones con mayor arraigo de La Laguna.

La edición de este año tiene además un carácter especial por la incorporación de San Cristóbal a la Romería Regional y por el homenaje a Tenerife como isla protagonista de las fiestas, según la información difundida por el Ayuntamiento.