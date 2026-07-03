57 candidatas optan a romeras de las fiestas de San Benito Abad, en La Laguna

Las fiestas en honor de San Benito Abad 2026 vivirán este fin de semana uno de los momentos más destacados del programa oficial con la celebración de las galas de elección a romera mayor, infantil y de mayores. El Teatro Leal será el escenario de estas citas, en las que participarán un total de 57 candidatas.

Este sábado, a partir de las 20:00 horas, será la gala de elección a romera mayor. Previamente se celebrará un paseo de las jóvenes participantes por el exterior del teatro. Ya en la jornada del domingo se volverán a abrir las puertas del Leal para la gala de elección a Romera Infantil y de Mayores, que se iniciará a las 18:00 horas e incluirá el VIII Memorial Pedro Molina a los oficios y personas destacadas de San Benito.

Candidatas adultas

Las candidatas adultas serán María Mercedes Pérez, María del Pilar Saorín, Jacqueline Sinisterra, Rosa María Fragoso, Walkiria Pérez, Antolina Libertad Ramos, Milagros Candelaria Báez, Concepción González, Elsa Amada Fernández, Candelaria Delgado y Cruz María González.