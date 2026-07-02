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La Policía Local cierra al tráfico el camino de La Costa de La Laguna por un vertido de aceite

El causante del derrame ha sido identificado

Cierre del camino de La Costa

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Cierre del camino de La Costa / @policialalaguna

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La Laguna

La Policía Local de La Laguna ha procedido este jueves al cierre al tráfico del camino de La Costa, en Valle de Guerra, debido a un vertido de aceite en la zona.

El cuerpo policial explica que el causante del derrame ha sido identificado, por lo que realizarán los trámites correspondientes por delito contra la seguridad vial.

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