La Policía Local cierra al tráfico el camino de La Costa de La Laguna por un vertido de aceite
El causante del derrame ha sido identificado
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La Policía Local de La Laguna ha procedido este jueves al cierre al tráfico del camino de La Costa, en Valle de Guerra, debido a un vertido de aceite en la zona.
El cuerpo policial explica que el causante del derrame ha sido identificado, por lo que realizarán los trámites correspondientes por delito contra la seguridad vial.
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