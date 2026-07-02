La Laguna y Sanidad buscan fórmulas para mejorar el asfaltado y aceras del Centro de Salud de San Benito sin interrumpir el servicio

El entorno del Centro de Salud de San Benito intenta salir del estado de deterioro en el que se encuentra, pero las circunstancias de la zona complican la obra. Así se desprende de las explicaciones del concejal de Obras, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, que indica que los trabajos se tienen que llevar a cabo sin afectar al funcionamiento de esta instalación sanitaria.

“Estamos buscando la máxima coordinación con el Servicio Canario de la Salud para realizar las obras sin afectar al funcionamiento del servicio de Urgencias y en la menor medida posible al Centro de Salud de San Benito y a los propios vecinos”, expresa el edil socialista, que viene lidiando desde hace meses –tras las lluvias del otoño e invierno– con numerosos problemas en el pavimento de las vías de todo el municipio.

Fue en octubre de 2025 cuando el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó una moción que tenía como objetivo la rehabilitación de las inmediaciones del Centro de Salud de San Benito. La propuesta era consecuencia de que hace largo tiempo que la zona muestra un estado bastante mejorable debido al tránsito incesante de vehículos durante todo el día.

Coordinación de áreas municipales

El texto fue presentado por Vox y dio pie a una enmienda de sustitución del grupo de gobierno (PSOE y CC), de la que resultó el acuerdo final: "Coordinarse con las distintas áreas municipales de Seguridad Ciudadana, Sanidad y el Gobierno de Canarias, específicamente con el Servicio Canario de la Salud, para iniciar la redacción del proyecto de mejora de la movilidad, accesibilidad y firme de la zona de acceso, así como la salida de vehículos o peatones, y la mejora del aparcamiento del Centro de Atención Especializada y Centro de Salud de San Benito".

Y eso es lo que se está tratando de hacer ahora. “Contemplamos el arreglo de la accesibilidad en todo el acerado en la calle Benito Pérez Galdós y la mejora de la actual zona de aparcamientos con obras de reasfaltado”, manifiesta Chinea. “Es una actuación que tiene su complejidad desde el punto de vista operativo, ya que estamos condicionados por el Servicio de Urgencias, que no puede cerrar en ningún momento”, plantea.

Los desperfectos se encuentran por todo el perímetro del ‘parking’ y están especialmente localizados en las entradas y salidas del Centro de Atención Especializada de San Benito y del Centro de Salud de San Benito. También las aceras, y el entorno en general, presentan un estado de desgaste.

Efecto de las precipitaciones

Este ámbito pendiente de mejoras se suma a numerosas calles en las que las precipitaciones de los últimos meses exigen actuaciones. En cambio, en otras sí se han realizado algunos arreglos. Está ahora prevista una intervención relevante en la avenida de La Trinidad. Esta fue dada a conocer a mediados de marzo. Se ha previsto para la época estival teniendo en cuenta el descenso del tráfico rodado que se producirá en esta época por el fin del período lectivo y las vacaciones de una parte del personal de los negocios y empresas ubicados en la zona.

A ese respecto, Ángel Chinea plantea que, con el fin de minimizar el impacto sobre los establecimientos comerciales y de restauración de la zona, «la obra se ejecutará en forma de fases, combinando trabajos en determinados tramos del día y actuaciones nocturnas en aquellos puntos donde resulte necesario reducir las afecciones sobre el tránsito de vehículos en una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad».