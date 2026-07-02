Más guaguas para ir este verano a La Barranquera y Jóver, en la costa de La Laguna

La Barranquera y Jóver tendrán cuatro viajes más de guagua este verano. El Ayuntamiento y Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) reforzarán el servicio de transporte público hacia las zonas de baño del municipio con la incorporación de esas cuatro expediciones de la línea 224 hasta La Barranquera y Jóver, ubicados, respectivamente, en Valle de Guerra y Tejina.

El refuerzo será posible gracias a la aportación del Ayuntamiento de una guagua y un conductor adicionales, lo que permitirá ampliar la oferta del servicio sin alterar la programación habitual de la línea y responder al incremento de desplazamientos que se registra cada verano hacia el litoral lagunero.

El concejal de Movilidad, Domingo Galván, destaca que se sigue trabajando de forma coordinada con Titsa para adaptar el transporte público a las necesidades de cada época del año. “Durante el verano aumenta la demanda de desplazamientos hacia nuestras zonas de baño y este refuerzo permitirá ofrecer un servicio más cómodo, accesible y eficiente tanto para los vecinos como para quienes visitan nuestro municipio", apunta.

Recorrido habitual

Cabe indicar que la línea 224 mantendrá su recorrido habitual e incorporará cuatro nuevas expediciones con destino a La Barranquera y Jóver, con lo que ampliará de esa manera las opciones de transporte público hacia estos espacios de la costa de Valle de Guerra y Tejina.

Según explican desde el consistorio lagunero, los usuarios podrán continuar realizando el trasbordo en la parada de la iglesia de Tejina con las líneas 050 y 105. El objetivo es facilitar la conexión con Bajamar y la Punta del Hidalgo desde un mismo punto y favoreciendo una mayor comodidad durante los desplazamientos.

Por su parte, la línea 217 mantendrá durante toda la temporada estival el mismo nivel de servicio que presta durante el resto del año para garantizar la continuidad de la conexión urbana en el municipio.

Domingo Galván añade que quieren que utilizar la guagua “sea cada vez una alternativa más atractiva frente al vehículo privado”. Y completa: “Este tipo de medidas contribuyen a mejorar la movilidad, reducir la congestión del tráfico y facilitar el acceso a la costa de una manera más sostenible y segura”.