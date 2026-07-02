Cruz Roja lleva al Teatro Leal una gala solidaria con cuatro referentes del humor en Canarias

El Teatro Leal de La Laguna acogerá el próximo 9 de julio, a las 20:00 horas, la gala benéfica Noche de Comedia, una iniciativa organizada por Cruz Roja que combinará entretenimiento y solidaridad para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.

El espectáculo contará con la participación de David García del Castillo, Exhuberancia Carey, Jéssika Rojano y Gerson Ramos, cuatro reconocidas figuras del humor y las artes escénicas en Canarias que compartirán escenario en una velada marcada por la diversidad de estilos, la cercanía y la improvisación.

“Queremos demostrar que el humor puede constituir una herramienta valiosa para conectar a las personas e incluso generar un impacto positivo en la comunidad. En este sentido, la recaudación se destinará a la financiación de programas sociales que desarrollamos desde la Organización para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad”, señala Joel Díaz, responsable de Cruz Roja en la Asamblea Comarcal de La Laguna, Tegueste y El Rosario.

Entre los artistas participantes destaca David García del Castillo, humorista, influencer y presentador del programa CHOSS de Radio Televisión Canaria. Sus monólogos, en los que combina humor y reflexión, le han convertido en uno de los defensores de los derechos LGBT+.

La gala también contará con la presencia de Exhuberancia Carey, atesora más de 18 años de trayectoria en la escena drag. De hecho, su labor se ha visto recompensada en forma de galardones como los Premios Arco Iris 2026. Con un carácter extrovertido, adopta un tono cargado de ironía donde se atreve a interpretar canciones propias. A su vez, ha colaborado como reportera y tertuliana para diversos medios de comunicación como Mírame TV.

También intervendrá Jéssika Rojano, fundadora del primer micrófono abierto LGBT+ feminista Divinas y Orgullosas. Esta humorista apuesta por discursos sin filtros que mezclan temáticas que van desde la identidad o política hasta el cuestionamiento de normas sociales. Posee una extensa carrera vinculada con las artes escénicas y la interpretación, que le ha llevado a ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao.

Completa el cartel Gerson Ramos, que aportará su característico estilo desenfadado valiéndose de sátiras para asegurar una experiencia inmersiva en torno a la belleza de lo decadente. Conocido por ser uno de los creadores del pódcast Solo Palique, cuenta con un amplio recorrido profesional como director y guionista de piezas audiovisuales como el largometraje Apocalipsis Voodoo.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y pueden adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Leal como a través de la plataforma Tickety: https://tickety.es/event/noche-de-comedia-cruz-roja-teatro-leal-de-la-laguna

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Además, por cada entrada vendida, Cruz Roja entregará dos boletos del Sorteo de Oro, que se celebrará el próximo 23 de julio. Este sorteo repartirá más de 23.400 premios por un valor superior a 7 millones de euros, incluido un primer premio de 3 millones de euros, un segundo de 1 millón de euros y un tercero de 500.000 euros.