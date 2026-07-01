La Ruta de la Tapa regresa a La Laguna con récord de participación: 47 establecimientos y tapa con bebida por 4 euros

San Cristóbal de La Laguna vuelve a convertirse en uno de los principales destinos gastronómicos de Tenerife durante el mes de julio. La Ruta de la Tapa por La Laguna–San Benito Abad celebrará su 18ª edición del 1 al 31 de julio, reuniendo a 47 establecimientos de restauración, la cifra más alta de participación de los últimos años.

Un mes para disfrutar de diferentes tapas

Durante todo el mes de julio los vecinos y visitantes podrán disfrutar de las propuestas elaboradas por los establecimientos para la ruta por un precio único de 4 euros, que incluye la tapa acompañada de una bebida (cerveza, vino o agua). Los 47 establecimientos participantes ofrecerán creaciones preparadas para la ruta, donde la cocina tradicional canaria y propuestas más innovadoras y creativas estarán disponibles para los clientes.

La ruta recorrerá tanto el casco histórico como distintos barrios y la comarca, permitiendo descubrir nuevos restaurantes y establecimientos habituales de la ciudad.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que "el éxito de esta ruta nos ayuda a consolidar el momento tan positivo que vive el municipio, en lo que se refiere a creación de empleo y las grandes cifras del sector de la restauración. Esta iniciativa se presenta como una gran ocasión para visitar y degustar La Laguna entre familiares y amistades y para apostar por el consumo de productos locales”

Los clientes podrán votar por su favorito

Quienes vayan a la ruta podrán convertirse en jurado popular votando por sus tapas favoritas y ayudando a elegir las ganadoras de cada categoría. Las votaciones se realizarán a través de la aplicación de La Laguna Zona Comercial, donde también estará disponible el mapa de los establecimientos participantes, toda la información sobre la campaña y las bases del sorteo.

Entre todas las personas que participen se sortearán tres bonos regalo de 100 euros, que podrán canjearse en los establecimientos distinguidos con la Tapa de Oro, Tapa de Plata y Tapa de Bronce.

Un evento que no deja de crecer

La edición del pasado año confirmó el éxito de esta iniciativa gastronómica. Durante las dos primeras semanas se superaron las 100.000 tapas vendidas y al finalizar el mes se alcanzaron más de 208.000 consumiciones, unas cifras que la organización espera superar este verano gracias al incremento del número de participantes y a una mayor promoción.

Un evento organizado por la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial, con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) que vuelve a formar parte de la programación de las tradicionales Fiestas de San Benito Abad.