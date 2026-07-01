Olga Cerpa y Mestisay estrenan en La Laguna su nuevo disco, 'La costa de los cantares'

Olga Cerpa y Mestisay presentan este jueves, 2 de julio, en el Teatro Leal de La Laguna su nuevo trabajo discográfico, 'La costa de los cantares'. El concierto, previsto a las 20:30 horas, supondrá el estreno en directo del álbum y marcará el regreso del grupo con nuevas canciones tras cuatro años sin publicar un disco.

La propuesta se adentra en la relación cultural y humana de Canarias con el Atlántico y con la costa africana. El grupo plantea este trabajo como una reflexión musical sobre la identidad geográfica de las Islas, entendidas no como un territorio aislado, sino como un espacio de encuentro entre pueblos, rutas marítimas, memorias compartidas y canciones.

El concierto en el Teatro Leal será la primera oportunidad para escuchar en directo este repertorio, que mira hacia los intercambios culturales mantenidos durante generaciones entre pescadores canarios y comunidades del litoral africano, desde Guinea y Cabo Verde hasta Senegal y Mauritania.

Un estreno en directo en el Teatro Leal

El Teatro Leal acogerá la presentación de La costa de los cantares en una cita que forma parte de la programación cultural de La Laguna. La web del propio espacio escénico confirma que el concierto será el jueves 2 de julio, a las 20:30 horas, con entradas a 15 euros.

La actuación llega después de un periodo de cuatro años sin nuevo lanzamiento discográfico de Olga Cerpa y Mestisay. El álbum se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos del grupo por su enfoque musical, cultural y antropológico.

Canarias como punto de encuentro atlántico

El nuevo trabajo de Olga Cerpa y Mestisay toma como referencia los vínculos entre Canarias y el litoral occidental africano. La idea central del disco gira en torno a la insularidad como conexión y no como frontera.

Olga Cerpa y Mestisay presentan en La Laguna 'La costa de los cantares' / Ayuntamiento de La Laguna

A partir de ese planteamiento, el grupo recupera ritmos, relatos y formas musicales ligadas al imaginario popular atlántico. La costa aparece como un espacio de tránsito, memoria y mestizaje, donde se cruzan la nostalgia de quienes parten, la dureza del mar y la alegría de los encuentros.

'La costa de los cantares' se construye como una especie de repositorio de esos contactos humanos y culturales. El álbum busca reflejar cómo las Islas han recibido, transformado y devuelto influencias musicales a través de las rutas marítimas que conectan Canarias con África y otros territorios del Atlántico.

Un sonido entre tradición y mirada contemporánea

La propuesta mantiene el vínculo de Olga Cerpa y Mestisay con la música popular canaria, pero incorpora una producción contemporánea y una lectura renovada de la tradición. El resultado combina sonoridades reconocibles de la música de raíz con arreglos actuales y aportaciones de intérpretes procedentes de distintos países africanos.

En el proyecto han participado músicos e intérpretes de Angola, República Democrática del Congo, Guinea Bissau y Cabo Verde, lo que refuerza el carácter de intercambio cultural que atraviesa el disco.

Un grupo clave de la música popular canaria

Olga Cerpa y Mestisay es una de las formaciones más reconocidas de la música popular de Canarias. La página oficial del grupo recuerda que Mestisay fue creado en 1980 por Manuel González y que, a lo largo de más de tres décadas de actividad, ha desarrollado una de las trayectorias más prolíficas de la música isleña.

La voz de Olga Cerpa ha sido una de las señas de identidad del proyecto. El grupo ha trabajado durante décadas en la recuperación, reinterpretación y proyección de la música canaria, incorporando influencias del Atlántico, América Latina, Portugal y África.