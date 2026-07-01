La Laguna prepara un nuevo espacio deportivo y de aparcamiento en Los Baldíos

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado los trabajos para transformar una parcela situada en Los Baldíos en un nuevo espacio público con usos deportivos, zonas de estancia y aparcamiento de apoyo durante eventos. La actuación se desarrolla en un terreno de unos 900 metros cuadrados, ubicado entre los caminos San Francisco de Paula y La Frescura.

El proyecto está impulsado por la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, que dirige Ángel Chinea. El área municipal ya ha completado una primera fase de intervención, centrada en preparar el solar para los futuros usos previstos. Entre las tareas ejecutadas figuran la limpieza del terreno, la mejora de la subbase del pavimento de cara a su posterior asfaltado y el acondicionamiento de los muros perimetrales existentes.

Chinea visitó esta semana la zona para comprobar el estado de los trabajos y conocer sobre el terreno la evolución del proyecto. Según la planificación municipal, la parcela se convertirá próximamente en un espacio multifuncional pensado para dar respuesta a distintas necesidades del entorno.

Una zona pensada para actividad física y uso vecinal

La futura dotación pública incluirá una cancha deportiva y elementos biosaludables, con el objetivo de facilitar la práctica de ejercicio al aire libre. Este tipo de instalaciones permite acercar la actividad física a los barrios y ofrecer a la población espacios de uso cotidiano sin necesidad de desplazarse a otros puntos del municipio.

La intervención se completará con zonas ajardinadas y senderos, que contribuirán a ordenar el espacio y hacerlo más accesible para vecinos y usuarios. En esta parte del proyecto participará el área de Servicios Municipales, dirigida por Fran Hernández, a quien Chinea agradeció su implicación en la creación de los nuevos espacios verdes.

El Ayuntamiento prevé además reforzar la seguridad del recinto mediante la instalación de un vallado tipo Hércules, que se sumará a la mejora ya realizada en los muros perimetrales. Esta medida permitirá delimitar mejor la parcela y facilitar su conservación una vez entre en funcionamiento.

Aparcamiento de apoyo en momentos de alta afluencia

Además del uso deportivo y recreativo, una parte del terreno podrá destinarse a aparcamiento público en momentos concretos. El Consistorio contempla esta opción especialmente durante la celebración de fiestas, encuentros vecinales u otros eventos que generen un aumento de desplazamientos hasta Los Baldíos.

Chinea explicó que esta posibilidad responde a la necesidad de disponer de zonas de estacionamiento adicionales cuando se producen concentraciones importantes de vehículos. El concejal recordó que el Ayuntamiento trabaja para ampliar la oferta de plazas en los seis distritos de La Laguna, atendiendo a demandas trasladadas por vecinos y vecinas tanto de forma directa como a través del Foro Económico y Social de La Laguna.

La medida no se plantea, por tanto, como un aparcamiento permanente de gran capacidad, sino como un recurso complementario para mejorar la movilidad y la organización del entorno en fechas señaladas.