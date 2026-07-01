La Laguna abre el nuevo parque infantil de Villa Hilaria tras ampliar y renovar sus instalaciones

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en servicio el nuevo parque infantil de Villa Hilaria tras culminar las obras de ampliación y renovación de sus instalaciones. La actuación ha permitido habilitar una zona de juegos de 120 metros cuadrados, dirigida principalmente a niños y niñas de entre 6 y 14 años.

El espacio incorpora nuevos elementos de juego, mejoras de accesibilidad y un pavimento continuo amortiguador para reforzar la seguridad de toda la superficie. La intervención responde a una demanda vecinal y forma parte del programa municipal de mejora de parques infantiles que el Consistorio desarrolla en distintos pueblos y barrios del municipio.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que la obra transforma el parque de Villa Hilaria en un espacio “más amplio, inclusivo, accesible y seguro”, pensado para que los menores puedan jugar en un entorno adaptado a sus necesidades.

Un nuevo espacio de juego de 120 metros cuadrados

La actuación ha supuesto la ampliación de la zona infantil existente y la renovación de su base. Los trabajos incluyeron la adecuación del terreno, la mejora de la solera y la instalación de un nuevo conjunto de juegos.

El nuevo equipamiento cuenta con torres, paneles interactivos, tubos, elementos de trepa y tobogán, además de un pavimento continuo amortiguador. Este tipo de suelo está diseñado para reducir el impacto de posibles caídas y mejorar la seguridad en espacios infantiles.

Más accesibilidad y mejor integración en el entorno

La obra también ha incluido mejoras de accesibilidad. Entre ellas, la ejecución de una nueva plataforma de hormigón y la instalación de un firme renovado, con el objetivo de facilitar el uso del recinto y su integración en el entorno.

Estas actuaciones buscan que el parque sea más cómodo para las familias y más accesible para los menores. La accesibilidad en los parques infantiles es una de las claves en la renovación de este tipo de espacios públicos, ya que permite que más niños y niñas puedan disfrutar del juego en condiciones adecuadas.

El Ayuntamiento de La Laguna ya había anunciado en actuaciones anteriores su intención de avanzar en la adaptación de los parques infantiles del municipio. En 2024, la Concejalía de Servicios Municipales informó de la renovación del parque de Villa Hilaria como parte de un trabajo más amplio para adaptar estas infraestructuras públicas.

Una demanda de los vecinos de Villa Hilaria

La mejora del parque infantil responde a una petición trasladada por los vecinos de Villa Hilaria. El Consistorio enmarca esta actuación dentro de su programa de renovación de espacios infantiles en barrios y pueblos, con el objetivo de ofrecer zonas de juego más seguras, inclusivas y adaptadas a las necesidades actuales.

Fran Hernández señaló que cada parque infantil renovado supone una inversión en calidad de vida para los barrios. El concejal defendió que estos espacios son importantes no solo para el ocio de los menores, sino también para la convivencia de las familias y la vida vecinal.

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“Los parques infantiles son mucho más que zonas de ocio. Son lugares de encuentro para las familias, espacios donde se fortalece la convivencia vecinal y donde los más pequeños crean sus primeros vínculos con el espacio público”, señaló el edil.