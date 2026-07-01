El Festival de Cuerda Pulsada de La Laguna reúne ocho conciertos en cinco espacios de la ciudad

El Festival Internacional de Cuerda Pulsada Ciudad de La Laguna (FICUP) inicia este miércoles, 1 de julio, su tercera edición con una programación que se extenderá hasta el día 8 y que reunirá ocho conciertos, quince músicos y distintas actividades formativas vinculadas a instrumentos como el timple, la guitarra y la música antigua.

La cita vuelve por tercer año consecutivo con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y la Fundación CajaCanarias. Durante una semana, el festival repartirá su actividad por cinco espacios culturales de la ciudad: Casa Anchieta, Casa-Museo de Los Sabandeños, Teatro Leal, Fundación Cristino de Vera y la sala de cristal del antiguo convento de Santo Domingo.

Todos los conciertos comenzarán a las 19:30 horas. La programación combina intérpretes consolidados, jóvenes músicos premiados en ediciones anteriores y propuestas formativas dirigidas a distintos niveles.

Un arranque con timple, piano y estreno de obras

El festival comenzará este miércoles en la sala de cristal de Santo Domingo con el concierto del timplista David Duque y el pianista Ernesto Alemán.

Durante este primer recital también se estrenarán las obras premiadas en la segunda edición del concurso de composición del pasado año. Las piezas, firmadas por Jonás García y Celia Rivero, serán interpretadas por la viola Macarena Pesutic y el clarinetista Francisco Suárez.

Conciertos en la Fundación Cristino de Vera y el Teatro Leal

La programación continuará el 2 de julio en la Fundación Cristino de Vera con el viola David Ballesteros y el guitarrista Luis Alejandro García.

Al día siguiente, el 3 de julio, el mismo espacio acogerá el recital del tiorbista aragonés Nacho Laguna, especialista en música antigua. Su propuesta se centrará en la obra del compositor Giovanni Pittoni Ferrarese, vinculado a la escuela italiana del siglo XVII.

Cartel General de FICUP en la edición de 2026 / Ayuntamiento de La Laguna

El Teatro Leal será el escenario del concierto del guitarrista italiano Carlo Marchione el 4 de julio. En esa misma jornada, la organización del FICUP dará a conocer a los ganadores del III Concurso Juvenil de timple, guitarra y composición.

El programa seguirá el 5 de julio en Santo Domingo con la cantante Marta Heras y la guitarrista Sara Guerrero. El día 6, también en este espacio, actuarán el timplista Gael Borges y la guitarrista Vasilina Shashkova, premiados el pasado año en el concurso juvenil de timple y guitarra.

El cierre llegará con Germán López y Antonio Toledo

La recta final del festival llegará el 7 de julio con el concierto del timplista Derque Martín y el guitarrista Nicolás Mendoza en la Fundación Cristino de Vera.

La tercera edición concluirá el 8 de julio en el Teatro Leal con la actuación del timplista Germán López, acompañado por el guitarrista Antonio Toledo.

Cinco líneas de actividad formativa

El Festival Internacional de Cuerda Pulsada Ciudad de La Laguna no se limita a la programación de conciertos. La edición de 2026 incluye una oferta formativa articulada en cinco grandes áreas: masterclass, conferencias, talleres, feria de instrumentos y concursos.

Las clases magistrales estarán dedicadas a guitarra, timple y música antigua, con propuestas adaptadas a diferentes niveles. En guitarra participarán Carlo Marchione, Francisco Bernier, Sara Guerrero y Luis Alejandro García, con sesiones para nivel elemental y nivel medio superior.

En la modalidad de timple, las masterclass estarán dirigidas por los músicos canarios Germán López, Derque Martín y David Duque. Por su parte, Nacho Laguna se encargará de las clases de música antigua, abiertas a todos los niveles.

Talleres de improvisación, estudio y luthería

El programa formativo se completa con talleres y conferencias sobre diferentes aspectos de la interpretación musical. Entre las propuestas figura un taller impartido por el timplista grancanario Germán López.

También se celebrará una sesión de improvisación aplicada a estilos musicales no jazzísticos, dirigida por el guitarrista gaditano Antonio Toledo. Además, Francisco Bernier impartirá el taller Estudiar mejor, tocar mejor: claves para avanzar en la guitarra, centrado en herramientas prácticas para mejorar el estudio y la interpretación.

Noticias relacionadas

El festival incorpora igualmente contenidos relacionados con la música antigua, el timple y la luthería, ampliando su papel como espacio de divulgación y aprendizaje, además de programación escénica.