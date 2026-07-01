Baile de Magos La Laguna 2026: cómo conseguir una de las 670 mesas

La cuenta atrás para una de las noches más esperadas de las Fiestas de San Benito ya está en marcha. El Ayuntamiento de La Laguna abre este miércoles, 1 de julio, el sistema de reserva de mesas para el Baile de Magos de San Benito 2026, una de las citas más multitudinarias y buscadas del calendario festivo lagunero.

La reserva se activará a partir de las 21:00 horas a través de la plataforma MueveTicket, en el enlace habilitado para el evento: https://mueveticket.es/eventos/baile-de-magos-la-laguna-2026/.

La demanda promete ser alta. En los últimos años, las plazas disponibles se han agotado en apenas unos minutos, por lo que quienes quieran conseguir mesa deberán estar atentos al inicio del proceso. Este año se habilitarán 670 mesas, una cifra que el Consistorio considera ya cerrada y que no podrá ampliarse por los requisitos del dispositivo de seguridad.

Cuándo es el Baile de Magos de San Benito 2026

El Baile de Magos de La Laguna se celebrará el viernes 10 de julio entre el entorno de la iglesia de La Concepción y la calle Marqués de Celada.

La cita volverá a reunir a vecinos y visitantes en una noche marcada por la música tradicional, la gastronomía compartida, las parrandas y la vestimenta típica. El evento es uno de los momentos centrales de las fiestas en honor a San Benito Abad, muy vinculadas al folclore, al mundo rural y a la identidad popular del municipio.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado la expectación que genera esta celebración, que en anteriores ediciones agotó las plazas disponibles en muy poco tiempo. El regidor recordó que el Ayuntamiento ha ido aumentando el aforo en los últimos años hasta alcanzar el límite establecido.

Cuántas mesas se pueden reservar

El sistema online permitirá reservar un máximo de dos mesas por persona o solicitud. Cada una contará con ocho asientos, aunque el número de sillas no fija necesariamente cuántas personas pueden ocupar la mesa, salvo que el personal de seguridad establezca alguna indicación durante la celebración.

El concejal de Fiestas, Dailos González, ha señalado que las 670 mesas previstas representan la capacidad máxima permitida para esta edición. Según explicó, el plan de seguridad impide ampliar esa cantidad, a diferencia de años anteriores, cuando el Ayuntamiento había incrementado la oferta para dar respuesta a la demanda.

El mensaje municipal es claro: habrá más de seiscientas mesas, pero no margen para sumar nuevas plazas. La prioridad, según el Consistorio, será garantizar una celebración segura en una noche de gran afluencia.

No hace falta mesa para entrar, pero sí traje típico

Reservar mesa no será obligatorio para acceder al recinto del Baile de Magos. Quienes no consigan plaza podrán entrar igualmente, siempre que cumplan una condición imprescindible: acudir con ropa tradicional o traje típico.

La vestimenta es uno de los elementos que dan sentido a la celebración y forma parte de las normas habituales de acceso. El objetivo es preservar el carácter popular y tradicional de una noche que gira en torno al folclore canario.

Como ya ocurrió en la pasada edición, el Ayuntamiento también facilitará dos mesas a cada negocio de restauración situado dentro del perímetro del baile. La medida permitirá que estos establecimientos puedan mantener su actividad de forma integrada en el desarrollo de la fiesta.

Tres zonas musicales para repartir el ambiente

El Baile de Magos contará este año con tres zonas musicales. La principal estará ubicada en el escenario situado bajo la torre de La Concepción, donde se concentrará la programación de folclore.

La segunda zona estará en la calle Marqués de Celada, con presencia de parrandas tradicionales. El tercer espacio se localizará en el entorno de San Benito, donde tendrá lugar la verbena, que se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

La organización repetirá así el modelo de tres espacios diferenciados, con el objetivo de distribuir la música y la animación por distintos puntos del recinto habilitado. Esta fórmula busca evitar concentraciones excesivas en un único lugar y llevar el ambiente festivo a varias zonas del casco.

Claves para no perder la reserva

La reserva se abre este miércoles a las 21:00 horas y se hará exclusivamente por Internet. Habrá 670 mesas disponibles, con un máximo de dos mesas por reserva. El baile será el viernes 10 de julio y el acceso al recinto exigirá ropa tradicional o traje típico, aunque no se tenga mesa.

El precedente de años anteriores invita a no despistarse: las plazas suelen agotarse muy rápido. Este 2026, además, no habrá ampliación posible, por lo que la apertura del sistema será decisiva para quienes quieran vivir el Baile de Magos sentados alrededor de una mesa.