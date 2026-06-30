Tegueste refuerza la limpieza de sus dependencias municipales con una inversión de 1,1 millones

El Ayuntamiento de Tegueste ha reforzado el servicio de limpieza de sus dependencias municipales con un nuevo contrato valorado en 1.115.468,66 euros. La empresa Lirecan S.L. asumirá la gestión integral de la prestación tras resultar adjudicataria de los tres lotes que conforman el servicio.

La adjudicación permitirá unificar la limpieza de las instalaciones municipales bajo una misma empresa, con el objetivo de mejorar la coordinación operativa, ordenar mejor los recursos y ofrecer una atención más homogénea en el conjunto de edificios públicos del municipio.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga, y contempla la ampliación de prestaciones para reforzar la cobertura y la calidad del mantenimiento de los espacios públicos municipales.

La presentación oficial de la empresa adjudicataria contó con representantes de Lirecan S.L. y de la Corporación local. La compañía ya había obtenido en mayo la adjudicación del lote 2 y ahora suma también los lotes 1 y 3, lo que completa la gestión integral del servicio.

Un contrato para unificar el servicio

El Ayuntamiento defiende que la concentración de los tres lotes en una sola empresa permitirá mejorar la planificación diaria de los trabajos. Hasta ahora, la división por lotes podía generar una gestión más fragmentada de las tareas de limpieza en las distintas dependencias.

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, destacó que esta adjudicación supone un paso importante para elevar la calidad de los servicios municipales. Según señaló, disponer de edificios públicos limpios y cuidados repercute directamente en la atención que reciben los vecinos, en el bienestar del personal municipal y en la imagen de los espacios públicos.

Padilla enmarcó el contrato dentro de la línea de mejora continua de los servicios esenciales del municipio. El alcalde subrayó que la inversión busca responder con más garantías a las necesidades actuales de Tegueste y reforzar la eficiencia de la gestión municipal.

Continuidad para 18 trabajadoras

Uno de los puntos destacados del nuevo contrato es la subrogación de la plantilla. El concejal de Servicios Municipales, Javier Galván, señaló que la adjudicación garantiza la continuidad laboral de las 18 trabajadoras que ya venían desempeñando estas funciones.

Galván explicó que este aspecto fue prioritario durante el proceso de contratación. La subrogación permite mantener el empleo del personal vinculado al servicio y facilita, además, la continuidad operativa en unas tareas que requieren conocimiento de los espacios, rutinas y necesidades de cada dependencia.

El concejal añadió que la unificación del contrato bajo una única empresa facilitará la planificación de los trabajos y la optimización de los recursos disponibles.

Mejora de la limpieza en edificios públicos

El nuevo contrato permitirá reforzar la limpieza de las dependencias municipales mediante una ampliación de las prestaciones. El objetivo es mejorar tanto la cobertura como la calidad del mantenimiento de los edificios donde se desarrolla la actividad administrativa y se prestan servicios a la ciudadanía.

El servicio de limpieza municipal resulta esencial para el funcionamiento diario de oficinas, instalaciones administrativas y otros espacios de uso público. La correcta conservación de estos edificios influye en la atención vecinal, en las condiciones laborales del personal y en la salubridad de los espacios compartidos.

El Ayuntamiento de Tegueste ya había iniciado meses atrás el proceso para reforzar este servicio mediante una nueva licitación. En noviembre de 2025, el Consistorio informó de que el contrato de limpieza incluía 18 dependencias municipales y una inversión anual de 281.348,14 euros financiada con fondos municipales.

Modernización de servicios municipales

La adjudicación a Lirecan S.L. se enmarca en la modernización de los servicios municipales que presta el Ayuntamiento. La intención de la Corporación local es contar con una estructura más coordinada para atender edificios públicos y adaptar la prestación a las necesidades actuales del municipio.

La limpieza de dependencias públicas forma parte de los contratos habituales de las administraciones locales. En el caso de Tegueste, la Plataforma de Contratación del Sector Público identifica al Ayuntamiento como órgano contratante en procedimientos vinculados a estos servicios municipales.

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El nuevo contrato busca ofrecer una respuesta más estable durante los próximos años y evitar disfunciones en la organización del servicio. La posibilidad de prórroga permitirá, además, dar continuidad a la prestación si se cumplen las condiciones previstas.