La Laguna comienza el reasfaltado de la avenida de Las Palmeras, en Finca España

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado este lunes, 29 de junio, los trabajos de reasfaltado y acondicionamiento de la avenida de Las Palmeras, una de las vías principales de entrada y salida del entorno de Finca España.

La actuación, impulsada por la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, se prolongará previsiblemente hasta finales de esta semana e incluirá no solo la renovación del firme, sino también otras labores complementarias relacionadas con la mejora de la señalización, la revisión de servicios municipales y el acondicionamiento de mobiliario urbano.

La avenida de Las Palmeras soporta a diario un importante flujo de vehículos, al tratarse de una conexión clave para residentes, comercios y usuarios de esta zona del municipio. El Ayuntamiento sostiene que la intervención estaba programada desde comienzos de año debido al desgaste de la última capa de rodadura y al uso continuado de esta vía de doble sentido.

Reasfaltado en una vía principal de Finca España

Los trabajos se centran en el fresado y reasfaltado de la avenida, una actuación destinada a mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y renovar una calzada deteriorada por el paso del tiempo y el tráfico diario.

El concejal de Obras, Ángel Chinea, explicó que la intervención no se limitará a la superficie de la carretera. Durante esta semana también se revisarán canalizaciones, tapas de registro y otras instalaciones vinculadas a servicios municipales.

El Ayuntamiento prevé coordinar cualquier reparación urgente con las empresas responsables del sector, especialmente Teidagua, en caso de detectarse incidencias durante la ejecución de las obras.

Esta forma de actuar permite aprovechar el levantamiento del firme para comprobar el estado de elementos subterráneos y evitar nuevas intervenciones sobre la misma vía a corto plazo.

Mejora de bancos, papeleras y señalética

De manera paralela al reasfaltado, el Ayuntamiento realizará otras actuaciones de mejora en el entorno de la avenida de Las Palmeras. A través del Plan de Empleo, se acometerá el arreglo y pintado de distintos elementos del mobiliario público, especialmente bancos.

También se sustituirán determinadas papeleras por modelos más recientes, diseñados para facilitar la recogida de bolsas de residuos y mejorar el mantenimiento del espacio público.

Las labores incluirán además mejoras en la señalética, con el objetivo de ordenar la movilidad durante y después de los trabajos. Este tipo de intervenciones complementarias buscan que el acondicionamiento de la vía tenga un efecto más amplio que la mera renovación del asfalto.

Coordinación con TITSA y afecciones al tráfico

La actuación se ha coordinado con TITSA para facilitar el acceso y el mantenimiento del servicio de guaguas durante los días de obra. La avenida de Las Palmeras presenta determinadas limitaciones de movilidad, por lo que el Ayuntamiento ha tenido en cuenta la circulación del transporte público y los desvíos puntuales que puedan ser necesarios.

El Consistorio ha pedido colaboración y comprensión a vecinos, comercios y personas usuarias de la vía mientras duren los trabajos. También recuerda la importancia de respetar las indicaciones de los operarios y la señalización instalada en la zona.

Durante la ejecución de la obra podrán producirse cortes y desvíos de tráfico puntuales, en función del avance de los trabajos. Para informar con antelación, el Ayuntamiento ha realizado el tradicional buzoneo entre la población afectada, con detalles sobre el motivo de la intervención, su duración aproximada y los cambios previstos en la circulación.

Próxima actuación: calle Barcelona

Si las obras avanzan según lo previsto, el reasfaltado de la avenida de Las Palmeras concluirá a finales de esta misma semana. A partir de ese momento, la siguiente vía incluida en la planificación municipal será la calle Barcelona.

El Ayuntamiento de La Laguna ha venido desarrollando en los últimos meses distintas actuaciones de reasfaltado en el municipio, dentro de una planificación orientada a mejorar la red viaria y atender vías con desgaste acumulado. En febrero, por ejemplo, el Consistorio puso en marcha un plan para reasfaltar más de 18.000 metros cuadrados en catorce calles de La Cuesta, con trabajos previstos hasta mediados de abril.

También se han ejecutado otras actuaciones en Finca España, como el acondicionamiento y asfaltado de una parcela municipal de unos 1.000 metros cuadrados situada entre el centro de salud y el parque Roberto Torres.

Una intervención para mejorar la movilidad diaria

La avenida de Las Palmeras es una vía de uso cotidiano para quienes residen, trabajan o se desplazan por Finca España. Su mejora busca facilitar la circulación, reducir molestias derivadas del mal estado del firme y reforzar la seguridad en una carretera de doble sentido.

El Ayuntamiento insiste en que las molestias serán temporales y pide a la ciudadanía que atienda la señalización provisional durante el desarrollo de los trabajos.

La actuación forma parte de las competencias del Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, departamento municipal que recoge en su portal oficial información sobre actuaciones, contratos y servicios vinculados a la mejora de espacios públicos e infraestructuras de La Laguna.