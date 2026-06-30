La Laguna abre este miércoles la reserva de mesas para el Baile de Magos de San Benito 2026

El Ayuntamiento de La Laguna abrirá este miércoles, a partir de las 21:00 horas, el sistema de reserva de mesas para el Baile de Magos de San Benito 2026, una de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio. La reserva se realizará de forma online a través de la plataforma habilitada para el evento.

La Concejalía de Fiestas dispondrá este año de 670 mesas para la celebración, que tendrá lugar el viernes 10 de julio en el entorno de la iglesia de La Concepción y la calle Marqués de Celada. El Consistorio advierte de que esta será la capacidad máxima y que no habrá posibilidad de ampliar el número de mesas por los requisitos fijados en el dispositivo de seguridad.

La cita forma parte de las Fiestas de San Benito 2026, una celebración de gran arraigo en La Laguna y una de las más vinculadas a la identidad agrícola, ganadera y folclórica del municipio. El Baile de Magos volverá a reunir a vecinos y visitantes en una noche marcada por la música tradicional, la gastronomía popular y el uso obligatorio de vestimenta típica para acceder al recinto.

Cuándo se pueden reservar las mesas

El proceso de reserva se activará este miércoles a las 21:00 horas. La gestión deberá hacerse por Internet, a través de la página de MueveTicket creada para el Baile de Magos La Laguna 2026.

El sistema permitirá seleccionar un máximo de dos mesas por reserva. Cada mesa contará con ocho asientos, aunque el número de sillas no limita necesariamente la cantidad de personas que pueden ocuparla, salvo que el personal de seguridad establezca indicaciones concretas durante el desarrollo del evento.

El Ayuntamiento espera una alta demanda, como ha ocurrido en los últimos años. En ediciones anteriores, las plazas disponibles se agotaron en apenas unos minutos, lo que ha convertido la apertura de reservas en uno de los momentos clave para quienes desean contar con mesa durante la celebración.

Un máximo de 670 mesas por seguridad

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado la expectación que el Baile de Magos ha generado en los últimos años. El regidor recordó que el Ayuntamiento ha ido aumentando progresivamente el aforo hasta alcanzar el límite permitido, con el objetivo de responder a la demanda ciudadana sin comprometer la seguridad del evento.

Para la edición de 2026, el Consistorio volverá a organizar el recinto con tres espacios diferenciados, una fórmula que busca distribuir la música y la dinamización por distintos puntos de la zona habilitada.

El concejal de Fiestas, Dailos González, subrayó que las 670 mesas previstas constituyen la capacidad máxima autorizada. Según explicó, el plan de seguridad impide ampliar esa cifra, a diferencia de otros años en los que se habían incorporado más mesas para atender la demanda.

El edil remarcó que la prioridad será garantizar una celebración segura en una noche especialmente multitudinaria, en la que se concentra una gran afluencia de público en el casco histórico de La Laguna.

No hace falta mesa para acceder al recinto

Disponer de una mesa reservada no será obligatorio para entrar al Baile de Magos. El acceso al recinto estará permitido a quienes cumplan con el requisito principal: acudir con ropa tradicional o traje típico.

Esta condición se mantiene como una de las señas de identidad de la celebración. La vestimenta tradicional forma parte del ambiente del Baile de Magos y contribuye a preservar el carácter popular y folclórico de la cita.

Al igual que en la edición anterior, el Ayuntamiento facilitará dos mesas a cada uno de los negocios de restauración situados dentro del perímetro del baile. La medida busca que estos establecimientos puedan prestar su servicio con normalidad y quedar integrados en el desarrollo de la fiesta.

Tres zonas musicales durante la noche

El Baile de Magos contará de nuevo con tres zonas musicales. La principal se ubicará en el escenario situado bajo la torre de La Concepción, donde se concentrará la programación de folclore.

El segundo punto musical estará en la calle Marqués de Celada, con parrandas tradicionales. El tercero se situará en el entorno de San Benito, donde se celebrará la verbena que se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

Con esta distribución, el Ayuntamiento pretende repartir la actividad por distintos espacios del recinto y evitar que toda la asistencia se concentre en un único punto. La fórmula ya se ha aplicado en ediciones anteriores y permite que la música llegue a diferentes zonas del casco.

El pregón abre oficialmente las fiestas

El programa de las Fiestas de San Benito 2026 comenzará oficialmente este miércoles, antes de la apertura de reservas, con el pregón previsto a las 19:30 horas en el interior de la ermita de San Benito.

El encargado de pronunciarlo será el cantante Chago Melián, una de las voces más reconocidas del folclore canario. La velada estará acompañada por una parranda y por voces destacadas del folclore tinerfeño, que interpretarán coplas dedicadas al santo y a la Romería Regional.

San Benito es una de las celebraciones más representativas de La Laguna y mantiene un fuerte vínculo con el mundo rural, la música tradicional y las agrupaciones folclóricas. El Baile de Magos del viernes 10 de julio será uno de los actos centrales del programa, antes de la Romería Regional, que volverá a llenar las calles del municipio de carretas, parrandas y trajes típicos.